Что такое лабаз, «красный» чум и хантыйская кукла «Акань»?
В каких жилищах живут, где хранят средства передвижения, что едят и чем занимаются в свободное время ханты – на эти и многие другие вопросы дети сотрудников АО «Газпром энергосбыт Тюмень» нашли ответы во время небольшого путешествия в «Юганскую этнодеревню» в городе Нефтеюганск. Школьники посетили этот туристический комплекс в преддверии Дня народного единства.
Началась экскурсия с национального обряда очищения и защиты от злых духов – всех участников с головы до ног окурили дымом от чаги и веток багульника. Дальше ребят пригласили посмотреть, что находится в жилищах коренных жителей Севера.
– Очень интересно было заглянуть в дом ханты. Посмотреть, какая у них в жилищах обстановка, как они обогревают свой дом и на чем спят. Оказалось, что в доме ханты очень тепло из-за того, что там есть хлебная печь, - поделилась новыми знаниями участница экскурсии, школьница Мария Екимова.
После посещения основного жилища школьники узнали, что продукты и вещи местные жители хранят в специальном лабазе, а гостей приглашают в так называемый «красный» чум. В этом гостевом доме гостей экскурсии напоили ароматным смородиновым чаем, угостили баранками и научили мастерить национальную куклу «Акань».
– Узнал, что этой кукле нельзя рисовать глаза, рот и нос. Ханты считают, что тогда в нее может вселиться злой дух. На мастер-классе я смастерил «Акань» и подарил младшей сестре, она на экскурсию не поехала, – рассказал участник экскурсии Марк Лошаков.
После горячего чая дети с удовольствием играли в спортивные игры на свежем воздухе – перетягивали палочку и ловили веревкой «оленя». По традиции, практически каждая национальная игра у хант – это подготовка к трудовой деятельности. Например, к охоте, рыболовству, оленеводству и ведению домашнего хозяйства.
Экскурсию посетили 27 школьников. Дети были в восторге от полученных эмоций и новых знаний.