Югра представила стенд на выставке в Совете Федерации
Ханты-Мансийский автономный округ представил экспозицию на выставке в Совете Федерации. Стенд региона отражает историю, современность и перспективы развития региона.
Заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова отметила, что основная цель участия — показать преемственность традиций и современное развитие территории.
«Нам очень важно было продемонстрировать в Совете Федерации историю округа, наше настоящее и наше будущее, поэтому мы начинаем с тех времен, когда были коренные малочисленные народы Севера. Постепенно мы рассказываем о том, как современные технологии, такие как IT-стойбища пришли в жизнь коренных малочисленных народов Севера», — сказала она.
По словам Натальи Огородниковой, значительная часть экспозиции посвящена нефтегазовой отрасли.
«Тем компаниям, которые сегодня не только формируют 40 % добычи нефти в нашей стране, но и обеспечивают 12 % консолидированного бюджета РФ ежегодно. Мы хотели показать достижения в социальной сфере, развитии образования и медицины, в том числе в отдаленных населенных пунктах», — подчеркнула она.
Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Александр Новьюхов отметил, что выставка позволяет показать сенаторам уникальную культуру и потенциал региона.
«Мы постарались показать ту уникальную культуру, которую формирует богатство нашего региона. Задача, которая стоит перед правительством, перед нашими предприятиями – это энергетическая безопасность и создание условий, при которых человек хотел бы жить на этой территории», — заявил Александр Новьюхов.
Он также добавил, что сочетание традиций и современных технологий делает экспозицию особенно интересной. По его словам, на стенде традиционная культура и быт коренных народов переплелись с новыми технологиями и масштабными проектами. Ханты-Мансийский автономный округ — лидер не только в экономике, демографии и социальных проектах, но и в формировании позитивного образа северных территорий.