Форма поиска

Для слабовидящих

100 специалистов со всей страны стали участниками программы «Медиакоманда России»

11.11.2025

Завершилась федеральная образовательная программа «Медиакоманда России». Обучение позволило участникам определить, как транслировать традиционные ценности через контент и создавать нравственно-ориентированные медиапроекты для реализации в регионах России.

Первый модуль — «ШУМ. Регионы — специалисты» — проходил в Калининградской области с 26 по 28 сентября на базе Центра развития молодёжных медиа «ШУМ» (проект от Росмолодёжи) при поддержке технологической компании VK. По итогам участники создали методические рекомендации по ведению соцсетей для организаций, работающих с молодёжью.

Второй модуль «Истоки. Регионы — ценности» прошёл с 4 по 7 ноября в круглогодичном историко-культурном центре «Истоки» в Севастополе. Он объединил специалистов со всей страны в сфере молодёжной политики и стал логическим продолжением первого этапа.

«В Севастополе на образовательном заезде мы объединили руководителей пресс-служб профильных ведомств, курирующих молодёжную политику в регионах, в том числе и специалистов Движения Первых. Второй модуль программы был ориентирован на духовно-нравственных ценностях, чтобы методические рекомендации, над которыми работали участники заезда, были наполнены смыслами, поскольку любой контент — это содержание. И для нас важно, чтобы информационная работа велась на основе наших ценностей, которые будут фундаментом любого медиаматериала или проекта», — отметила советник руководителя Росмолодёжи Ольга Кузнецова.

Программа направлена на формирование способностей разрабатывать информационно-просветительские кампании, поддерживающие национальные приоритеты страны.

«Севастополь — это не просто город, это живая история, олицетворение величия нашей страны. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" стал пространством диалога и доверия, где федеральные и региональные идеи объединились для реализации национальных приоритетов страны. На программе "Медиакоманда России" мы смогли соединить современные медиаформаты с глубокими духовными смыслами нашего культурного наследия. Участники программы научились передавать традиционные ценности через медиапроекты, интересные для молодёжи», — сказала начальник Управления по делам молодёжи города Севастополя Марина Слонченко.

         Итогом первого модуля стало создание методических рекомендаций по ведению социальных сетей. Во втором – участники усилили этот документ, добавив блоки о нативном и органичном вплетении традиционных ценностей в медиаконтент, транслируемый молодёжным командами регионов.

         «Основная моя задача была донести понимание разницы между семантикой и семиотикой. Миссия медиа — не доносить ценности и смыслы, а создавать условия, чтобы у зрителя эти ценности и смыслы рождались самостоятельно внутри. Тогда они будут собственностью зрителя, и он их будет защищать. Это сложная тема, но я увидел понимание в глазах участников программы», — подчеркнул креативный продюсер «Газпром-Медиа Холдинг», руководитель культурно-образовательного проекта «Территория КИТ» Георгий Рюмин.

         Работа участников строилась в формате стратегических и креативных сессий, практических занятий на площадках музейного комплекса «Новый Херсонес». На них обсудили ценности как основу «бренд»-нарратива, цифровой скроллинг, а также смысл и социальный эффект медиаконтента.

         «Мы посмотрели на медиа с разных точек зрения. Здесь можно говорить даже про междисциплинарный подход, и это потрясающе. За такой короткий период времени нас научили препродакшну и постпродакшну, а также грамотному анализу проделанной работы», — поделилась участница модуля из Тюменской области Галина Ярославкина.

         Организаторы программы «Медиакоманда России» — Федеральное агентство по делам молодёжи, Федеральная дирекция форумов и программ Росмолодёжи, Центр развития молодёжных медиа «ШУМ», Круглогодичный историко-культурный центр «Истоки», партнёр обучения — технологическая компания VK.

11.11.2025

11.11.2025