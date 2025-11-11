100 специалистов со всей страны стали участниками программы «Медиакоманда России»
Завершилась федеральная образовательная программа «Медиакоманда России». Обучение позволило участникам определить, как транслировать традиционные ценности через контент и создавать нравственно-ориентированные медиапроекты для реализации в регионах России.
Первый модуль — «ШУМ. Регионы — специалисты» — проходил в Калининградской области с 26 по 28 сентября на базе Центра развития молодёжных медиа «ШУМ» (проект от Росмолодёжи) при поддержке технологической компании VK. По итогам участники создали методические рекомендации по ведению соцсетей для организаций, работающих с молодёжью.
Второй модуль «Истоки. Регионы — ценности» прошёл с 4 по 7 ноября в круглогодичном историко-культурном центре «Истоки» в Севастополе. Он объединил специалистов со всей страны в сфере молодёжной политики и стал логическим продолжением первого этапа.
«В Севастополе на образовательном заезде мы объединили руководителей пресс-служб профильных ведомств, курирующих молодёжную политику в регионах, в том числе и специалистов Движения Первых. Второй модуль программы был ориентирован на духовно-нравственных ценностях, чтобы методические рекомендации, над которыми работали участники заезда, были наполнены смыслами, поскольку любой контент — это содержание. И для нас важно, чтобы информационная работа велась на основе наших ценностей, которые будут фундаментом любого медиаматериала или проекта», — отметила советник руководителя Росмолодёжи Ольга Кузнецова.
Программа направлена на формирование способностей разрабатывать информационно-просветительские кампании, поддерживающие национальные приоритеты страны.
«Севастополь — это не просто город, это живая история, олицетворение величия нашей страны. Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" стал пространством диалога и доверия, где федеральные и региональные идеи объединились для реализации национальных приоритетов страны. На программе "Медиакоманда России" мы смогли соединить современные медиаформаты с глубокими духовными смыслами нашего культурного наследия. Участники программы научились передавать традиционные ценности через медиапроекты, интересные для молодёжи», — сказала начальник Управления по делам молодёжи города Севастополя Марина Слонченко.
Итогом первого модуля стало создание методических рекомендаций по ведению социальных сетей. Во втором – участники усилили этот документ, добавив блоки о нативном и органичном вплетении традиционных ценностей в медиаконтент, транслируемый молодёжным командами регионов.
«Основная моя задача была донести понимание разницы между семантикой и семиотикой. Миссия медиа — не доносить ценности и смыслы, а создавать условия, чтобы у зрителя эти ценности и смыслы рождались самостоятельно внутри. Тогда они будут собственностью зрителя, и он их будет защищать. Это сложная тема, но я увидел понимание в глазах участников программы», — подчеркнул креативный продюсер «Газпром-Медиа Холдинг», руководитель культурно-образовательного проекта «Территория КИТ» Георгий Рюмин.
Работа участников строилась в формате стратегических и креативных сессий, практических занятий на площадках музейного комплекса «Новый Херсонес». На них обсудили ценности как основу «бренд»-нарратива, цифровой скроллинг, а также смысл и социальный эффект медиаконтента.
«Мы посмотрели на медиа с разных точек зрения. Здесь можно говорить даже про междисциплинарный подход, и это потрясающе. За такой короткий период времени нас научили препродакшну и постпродакшну, а также грамотному анализу проделанной работы», — поделилась участница модуля из Тюменской области Галина Ярославкина.
Организаторы программы «Медиакоманда России» — Федеральное агентство по делам молодёжи, Федеральная дирекция форумов и программ Росмолодёжи, Центр развития молодёжных медиа «ШУМ», Круглогодичный историко-культурный центр «Истоки», партнёр обучения — технологическая компания VK.