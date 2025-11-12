Покори Арктику: стартовал конкурс СМИ и блогеров «Ростелекома»
Стартовал XV конкурс «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» ежегодно проводит для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе 2026 года станут участниками пресс-тура в Арктику.
Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, «Базис» — крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой и Альянс по защите детей в цифровой среде.
На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам, с которыми дети сталкиваются в цифровой среде.
В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций:
• печатная пресса;
• телевидение и видеоконтент в СМИ;
• радио и подкасты;
• интернет-СМИ;
• социальные медиа;
и пять специальных:
- «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России;
- «Фундамент цифровизации» от «Базиса»;
- «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» от В2С «Ростелекома»;
- «Цифровизация отраслей» от В2В «Ростелекома»;
- «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде.
Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»:
«В нашем юбилейном, 15-м конкурсе, появились новые партнеры, которые предложили актуальную тематику и критерии оценки материалов для своих спецноминаций. Это расширяет круг вопросов и тем для обсуждения в СМИ и блогосфере, что позволяет вовлечь еще больше читателей и зрителей и передать им полезные знания. Новым стимулом для углубления знаний в сфере ИТ и цифровых технологий станут и обучающие мероприятия, которые проведут “Базис” и “Ростелеком”. Вебинары будут посвящены нюансам развития инфраструктурного программного обеспечения, новинкам в игровых платформах и общению с разработчиками гейминговых проектов. Каждый год мы также организуем пресс-туры в регионы нашей страны, где победители федерального этапа конкурса знакомятся с технологическими объектами предприятий-клиентов “Ростелекома”, культовыми местами и достопримечательностями. В 2026 году наши победители получат уникальную возможность посетить один из регионов Арктической зоны РФ».
Мария Мезенцева, советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры, член жюри конкурса:
«Сегодня, когда во всех отраслях происходит активная цифровизация, важно оперативно узнавать о технологических изменениях, которые влияют на нашу жизнь. Работа ИТ-журналистов в региональных СМИ делает актуальную информацию доступной для жителей даже самых небольших населенных пунктов. Труд наших коллег во многом носит просветительский характер: в своих материалах они учат читателей основам кибергигиены, рассказывают о мошеннических схемах, помогают понять, как устроены цифровые услуги и сервисы. Мы рады сотрудничать с профессионалами ИТ-журналистики, поддерживать и укреплять наше взаимодействие, в том числе с помощью таких мероприятий, как конкурс “Вместе в цифровое будущее”».
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.
В состав федерального жюри вошли:
- Елизавета Белякова — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;
- Дмитрий Захаров — журналист;
- Татьяна Исакова — редактор отдела телекоммуникаций и медиа газеты «Коммерсантъ»;
- Алексей Каленчук — директор по цифровым креативным индустриям, руководитель «Sk Игры» фонда «Сколково»;
- Александр Михайлов — корреспондент службы финансово-экономической информации «Интерфакса»;
- Мария Мезенцева — советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресс-секретарь Минцифры России;
- Эльдар Муртазин — ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review.com;
- Александр Попов — PR-директор «Базиса»;
- Олег Седов — журналист, эксперт по кибербезопасности «Ростелекома»;
- Руслан Юсуфов — основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог.
На региональном уровне работы будет отсматривать и читать пул из семи уральских экспертов.
Павел Ципорин, заместитель губернатора — директор департамента информтехнологий и цифрового развития ХМАО-Югры, член жюри конкурса:
«Сегодня журналисты и блогеры — мост между технологиями и людьми. Вы пишите, как технологии меняют повседневность: от умных светофоров до цифровых госуслуг. Вы не просто наблюдатели, вы — проводники в этот новый мир. Конкурс "Вместе в цифровое будущее" — площадка ярких идей и смелых мнений. Для команды цифрового развития региона свежий взгляд журналиста — ценный ориентир. Покажите всем, как может выглядеть цифровой мир, в котором хочется жить завтра. Удачи, мощных текстов и блестящих идей!»
Итоги регионального этапа конкурса «Ростелеком» подведет в мае 2026 года, федерального — в июне 2026 года. Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: https://smi.rt.ru