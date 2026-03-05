Форма поиска

Гражданская позиция женщин заслуживает внимания и уважения

05.03.2026

Сегодня заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры Эдуард Исаков побывал в мастерской «Шьём для наших г. Ханты-Мансийск». Он поздравил волонтёров общественного движения с наступающим женским днём 8 марта и вручил благодарность и подарки.

В обращении к активистам прозвучали слова: «Благодарю за вклад в развитие добровольческого движения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, активную гражданскую позицию, организацию гуманитарной помощи военнослужащим в зону специальной военной операции».  

Эдуард Владимирович пообщался с женщинами и акцентировал внимание вопросам дальнейшего взаимодействия и взаимопомощи. Напомним, данное сообщество в городе организовано с сентября 2022 года, сюда приходят неравнодушные люди, которые шьют и вяжут для ребят, участвующих в СВО.

