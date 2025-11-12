«Я вернусь!»: Душа акварели и сердца поэзии в Галерее Райшева
13 ноября в 16:00 Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева начинает работу выставка акварельных картин «Я вернусь!». Это не просто экспозиция, а глубокое погружение в мир чувств, где акварельные полотна Юлии Виноградовой будут дополнены проникновенными стихотворениями и текстами песен.
Проект, созданный Юлией Виноградовой, художницей-акварелистом и супругой боевого офицера, призван стать мостом между искусством и реальностью. Объединив талантливых авторов поэтических и песенных текстов, выставка стремится оказать моральную поддержку семьям военнослужащих. Через образы защитников и их близких, через язык акварели и поэзии, организаторы хотят подарить надежду на скорое возвращение, пробудить искренние чувства и показать, что семьи участников СВО не одиноки в своем ожидании.
«Пусть каждый смотрящий проникнется чувствами и эмоциями, изображенных образов. Надеюсь, глядя на картины, вы поймете каждую женщину, испытывающую разлуку, радость долгожданной встречи, горечь расставания: мать, жену, сестру, невесту, дочь...» – с теплотой говорит автор проекта Юлия Виноградова. Художник подчеркивает, что идею выставки как нельзя лучше отражают трогательные стихотворные строки:
«Он берет меня нежно за рукуи целует в сопливый нос.
Я вернусь. Однажды во вторник. К завтраку.
Чтоб не знала ты больше слез…»
В экспозиции будут представлены 40 акварельных работ художницы. Картины написаны на одном дыхании, в один прием, от 1 часа до 8 часов, без карандаша, только акварелью — это одна из самых сложных живописных техник, особенно в жанре портрет.
Все работы дополнены стихотворными произведениями. Среди авторов – признанные мастера слова, такие как Екатерина Володина, член Союза писателей России и автор многочисленных книг, а также талантливые поэты: Юлия Орешкина - жена боевого офицера и участника СВО (Екатеринбург), Жанна Попова - мать участника СВО (Нижняя Тура, Свердловская область), Марина Цуркану (Тюмень), Сергей Константинов- участник СВО.
Выставка «Я вернусь!» уже покорила сердца зрителей в других регионах России, оставив самые теплые воспоминания. Мария из Кургана поделилась: «Уважаемая Юлия! Ваши картины бесподобны!!! Особое впечатление оставила картина «Журавли». Спасибо огромное за выставку!» Познакомиться с другими отзывами можно по ссылке: https://vinogradova-gallery.ru/yavernus
Сотрудники Государственного художественного музея видят в выставке «Я вернусь!» особую значимость. Руководитель Денис Ульянов отмечает: «Это не первая выставка, посвященная специальной военной операции. Совсем недавно в наших стенах прошла выставка нашего коллеги Григория Косенко, который ушел на СВО, но даже в невероятно сложных условиях не может жить без творчества. Эти две выставки словно звенья одной цепи объединяют и авторов, и героев, и всех посетителей наших музейных экспозиций. Это очень важно и помогает стать сопричастными, дает возможность проникнуться жизнью участников СВО и их семей».
На выставке зрители смогут познакомиться не только с произведениями живописи и поэзии, но и с помощью видеоклипов погрузиться в уникальный процесс создания картин. Посетителям представят и альбомы эскизов автора.
Выставка будет открыта для в филиале Государственного художественного музея – Галерее-мастерской художника Г.С. Райшева до 10 декабря.