«Я вернусь!»: Душа акварели и сердца поэзии в Галерее Райшева

13 ноября в 16:00 Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева начинает работу выставка акварельных картин «Я вернусь!». Это не просто экспозиция, а глубокое погружение в мир чувств, где акварельные полотна Юлии Виноградовой будут дополнены проникновенными стихотворениями и текстами песен.