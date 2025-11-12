В Югре стартовала операция «Чистое поколение»
«Чистое поколение – 2025» — это ежегодная межведомственная операция в России, направленная на профилактику правонарушений среди молодежи. Она охватывает множество муниципалитетов, включая Югру. Последние мероприятия прошли весной 2025 года, а теперь начался второй этап, который продлится с 12 по 21 ноября.
Цель акции – предотвратить правонарушения, остановить распространение наркомании среди подростков и молодежи, выявить и пресечь случаи их вовлечения в незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ. Также планируется повысить осведомленность населения о рисках и ответственности, связанных с незаконным потреблением и распространением наркотиков.
В рамках операции полиция и общественные организации проведут профилактические мероприятия для детей и молодежи округа.