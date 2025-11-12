Охотникам Югры установят персональные лимиты на добычу
С Нового года для охотников в Ханты-Мансийском автономном округе планируют ввести новые лимиты на добычу животных.
Власти региона предложили внести поправки в закон о промысловой охоте, где впервые будут введены индивидуальные нормы добычи для каждого охотника. Документ, который подготовил департамент недропользования и природных ресурсов Югры, размещён для общественного обсуждения. Его цель — сохранить численность диких животных и повысить прозрачность выдачи разрешений.
Ключевое изменение — переход от коллективных квот не добычу к персональным. Теперь один охотник сможет добыть за сезон не более одного медведя и одного лося, а также не более 15 соболей. Ранее разрешения оформлялись на предпринимателей или охотхозяйства, что позволяло отдельным лицам скупать несколько лицензий. Новые правила призваны исключить подобные схемы.
Обновления затронут и порядок оформления документов. С 2026 года разрешения на добычу птицы можно будет получать с первого рабочего дня января, без ограничений по срокам.
Также охотникам упростят получение уведомлений — сообщения о подходе очереди на добычу лося или медведя будут поступать через портал «Госуслуги». Если разрешение не будет использовано вовремя, оно автоматически перейдёт к следующему заявителю.