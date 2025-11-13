Форма поиска

В Югре Росгвардия рассказала об открытии выставки акварельных картин «Я вернусь» художника Юлии Виноградовой  

13.11.2025

В Ханты-Мансийске сотрудник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подполковник полиции Наталья Васильченко и супруга офицера спецназа ведомства, художник-акварелист Юлия Виноградова приняли участие в  радиоэфире программы «Своих не бросаем» на радио России «Югория».

Речь шла о предстоящем открытии выставки акварельных картин «Я вернусь!», презентация которой состоится завтра в галерее-мастерской хантыйского художника Геннадия Райшева. В экспозиции 39 работ. Их уже увидели жители Тюмени, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Серова.

Автор выставки Юлия Виноградова рассказала ведущей программы Алёне Сашиной и радиослушателям об уникальном проекте, где живопись встречается с поэзией: к каждой картине подобраны стихотворения жён участников СВО.

Супруг Юлии ушёл на фронт в 2022 году, тогда она и начала писать серию акварельных картин, чтобы поделиться своими мыслями, эмоциями и переживаниями. Мы видим в этих работах горесть расставания, тревогу за судьбу любимого, радость встреч.

Каждая картина – это живая история, которую художник увидел на фотографии или в реальной жизни.

Выставка будет работать до 14 декабря, и посетить ее может любой желающий.

13.11.2025