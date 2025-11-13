В Югре Росгвардия рассказала об открытии выставки акварельных картин «Я вернусь» художника Юлии Виноградовой
В Ханты-Мансийске сотрудник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подполковник полиции Наталья Васильченко и супруга офицера спецназа ведомства, художник-акварелист Юлия Виноградова приняли участие в радиоэфире программы «Своих не бросаем» на радио России «Югория».
Речь шла о предстоящем открытии выставки акварельных картин «Я вернусь!», презентация которой состоится завтра в галерее-мастерской хантыйского художника Геннадия Райшева. В экспозиции 39 работ. Их уже увидели жители Тюмени, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Серова.
Автор выставки Юлия Виноградова рассказала ведущей программы Алёне Сашиной и радиослушателям об уникальном проекте, где живопись встречается с поэзией: к каждой картине подобраны стихотворения жён участников СВО.
Супруг Юлии ушёл на фронт в 2022 году, тогда она и начала писать серию акварельных картин, чтобы поделиться своими мыслями, эмоциями и переживаниями. Мы видим в этих работах горесть расставания, тревогу за судьбу любимого, радость встреч.
Каждая картина – это живая история, которую художник увидел на фотографии или в реальной жизни.
Выставка будет работать до 14 декабря, и посетить ее может любой желающий.
