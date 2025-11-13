Двое участников из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры вошли в число победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Торжественная церемония награждения победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоялась в Москве. В число сильнейших вошли 41 педагог и управленец из 28 регионов страны. Среди победителей – Анна Назарикова и Илья Туренко.
Итоговое мероприятие прошло на площадке Государственного университета управления и завершило конкурсный трек, призванный помочь педагогам разбираться в системе государственного устройства, законах и истории России, чтобы развивать у школьников гражданскую зрелость, патриотизм и уважение к традициям. Трек «Государство» включал онлайн-курс с лекциями от ведущих экспертов в области права, политики и общественных наук, практические задания, тестирование и итоговое собеседование.
Важным результатом итогового мероприятия станет сборник лучших практик гражданского просвещения от победителей трека – методические разработки по преподаванию тем, связанных с государственным устройством и гражданской грамотностью. Эти материалы можно масштабировать в школах, колледжах и вузах по всей стране. Сборник станет живым инструментом проекта: планируется его обновлять и дополнять новыми практиками.
«Флагманы образования» – это сообщество сильных, неравнодушных людей, которые верят в возможности самореализации в России. Но главное – это сообщество тех, кто создает будущее. Учитель, своими руками и сердцем, закладывает основы завтрашнего дня, воспитывает личность и открывает таланты. Изо дня в день именно вы делаете наше образование качественным и современным, а значит – служите на благо Отечества. Уверен, проект станет для вас местом обмена опытом и вдохновения, поможет найти тех, кто разделяет ваши ценности и стремления. Пусть это станет началом новых профессиональных историй. Желаю успехов!» – подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры победителями трека «Государство» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали:
· учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы поселка Бобровского Анна Назарикова;
· учитель истории и обществознания гимназии №2 города Нижневартовска Илья Туренко.
Анна Назарикова работает в средней школе поселка Бобровский с 2016 года. С 2022 года она успешно совмещает преподавание с руководством школьного театра. Благодаря ее творческому подходу и организаторским способностям театр стал одним из центров культурной жизни школы. Второй год подряд Анна Сергеевна участвует во «Флагманах образования». По ее мнению, проект открывает новые горизонты и возможности для современных педагогов, позволяет обмениваться опытом, развивать профессиональные навыки и глубже понимать специфику системы образования. «Современному учителю важно разбираться в юридических вопросах и понимать систему государственного управления. Это помогает максимально эффективно защищать права и интересы как учителя, так и учеников, а также гибко адаптироваться к изменениям в образовательной среде. Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» действительно служит надежным мостом, открывая новые перспективы для педагогов, стремящихся к профессиональному росту и созданию качественного образовательного пространства», – поделилась победитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Анна Назарикова.
Илья Туренко работает учителем и является победителем всероссийского конкурса учителей обществознания и лауреатом другого конкурса педагогического мастерства. В своей деятельности уделяет особое внимание воспитанию у учеников гражданственности и патриотизма. Занимает активную гражданскую позицию, участвует в конкурсах профессионального мастерства и мотивирует своих учеников к участию в творческой деятельности. По его словам, участие в конкурсном треке «Государство» является возможностью глубже понять современные тенденции развития образования в стране и поучаствовать в определении точек его развития.
«Участие в конкурсном треке «Государство» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» оказалось очень интересным и полезным, так как способствовало совершенствованию моих компетенций и как учителя-предметника, и как участника конкурсов профессионального мастерства. Ведь темы трека очень близки к обоим моим предметам – и к истории, и к обществознанию, поэтому эти лекции и материалы, без сомнений, можно продуктивно использовать при организации учебного процесса. А задания трека проверяли и глубокое знание вопросов государственного управления, и умение быстрого ориентирования в поставленном вопросе, а также требовали высоких коммуникативных навыков», – рассказал победитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Туренко Илья.
Победители смогут войти в кадровые резервы системы образования различного уровня, а также стать экспертами сообщества «Созвездие Флагманов образования» и делиться опытом на крупнейших площадках страны.
«В этом году проект «Флагманы образования» обновился – появились тематические конкурсные треки, один из которых посвящен теме государства. Это направление оказалось актуальным: педагоги хотят лучше понимать, как устроены институты власти, какие решения принимает страна, чтобы доступно объяснять это детям. Победители трека показали, что современный педагог – это не только учитель, но и просветитель, готовый делиться с учениками знанием о стране и ее возможностях. Благодаря таким людям укрепляется связь поколений и вера в будущее России», – подчеркнул руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.
Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).