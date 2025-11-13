Участников СВО и ветеранов боевых действий из ХМАО – Югры приглашают на курс по основам публичных выступлений
Образовательный курс «Голос, который слышат – школа публичных выступлений для защитников Родины» состоится на площадке Сургутского государственного педагогического университета. К участию приглашаются все желающие участники СВО и ветераны боевых действий региона.
Обучение стартует 20 ноября. Его цель – научить участников уверенно, эффективно и убедительно выступать перед аудиторией, вести вдохновляющий диалог с молодёжью, делиться важной информацией о ходе специальной военной операции.
В программе курса – 10 тематических занятий, главный упор в которых будет сделан не на теоретическое освоение материала, а на отработку практических навыков и эффективных методов взаимодействия с аудиторией.
Спикерами станут заместитель главы г. Сургута, член координационного совета Российского общества «Знание» Виталий Малыхин, доктор социологических наук, доцент, ректор Сургутского государственного педагогического университета Владислав Засыпкин, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в ХМАО-Югре Игорь Илык, заместитель руководителя РОО ветеранов СВО «Братство», ветеран СВО Роман Ежов.
Торжественное открытие: 20.11.2025, 13:00.
Адрес: Сургутский государственный педагогический университет (г. Сургут, ул. Артема, 9).
Организаторами выступили Общества «Знание», Администрация г. Сургута, Фонд «Защитники Отечества» в ХМАО-Югре, Ассоциация Ветеранов СВО г. Сургута, РОО ветеранов СВО «Братство».