В Ханты-Мансийске установили 28-метровую стелу «Город трудовой доблести» в честь тружеников тыла
Монумент решили установить в центре окружной столицы в честь горожан, которые своим беззаветным трудом в годы Великой Отечественной войны приближали Победу.
Стела весит около 12 тонн и размещается на перекрестке улиц Гагарина и Пискунова.
«Монумент - дань уважения жителям окружной столицы, которые внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Ханты-Мансийский рыбокомбинат снабжал продовольствием солдат Великой Отечественной войны. Предприятие отправляло на фронт консервы, солёную, вяленую и копчёную рыбу, а также дроблёную рыбью крупу, технический жир и клей. Ханты-Мансийск присоединится к 43 российским городам, уже отмеченным такими памятными стелами. Наша станет 44-й по счету», – раскрывают подробности в сообщении ВК-канала администрации окружного центра.
Ранее мы сообщали, что с опережением сроков было выполнено поручение губернатора Югры Руслана Кухарука по переустройству сетей электроснабжения на территории строительства стелы «Город трудовой доблести». Еще в мае текущего года заместитель губернатора Югры Владимир Кильтау отметил, что необходимо использовать инновационные световые технологии и специальные светодиодные источники света, чтобы создать уникальную атмосферу вокруг стелы.
Кроме того, памятник в ближайшее время облицуют благородным гранитом и современным стеклом, дополнив эффектной подсветкой.
Торжественное открытие запланировано на 10 декабря.