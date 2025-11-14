В ЮГУ разработали программу подготовки для абитуриентов- представителей КМНС
Югорский государственный университет совместно с Депобразования Югры разработал программу обучения для представителей коренных малочисленных народов Севера.
Преподаватели главного вуза ХМАО помогают будущим студентам подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения, ориентируясь на необходимые дисциплины.
По словам Оксаны Рыжковой, начальника отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера Депобразования Югры, программа подготовки — бесплатная.
«Заключается трехстороннее соглашение, в рамках которого департамент образования Югры оплачивает ЮГУ обучение в размере 100%. Обязательство у будущих студентов только одно — добросовестно учиться, сдать госэкзамен и стать студентами вуза любого вуза нашей страны. В случае, если абитуриент не поступит, деньги придется вернуть в бюджет региона, но мы заинтересованы, чтоб ребята становились студентами, — говорит Оксана Рыжкова.
Учебный план, сообщает «Югра-ТВ», организован так, что каждый из участников программы обучения может выбрать индивидуальный трек. Предоставляется возможность прохождения подготовки к единому госэкзамену онлайн.
Татьяна Дятлова, доцент, руководитель финно-угорского направления ЮГУ, отмечает, что спрос на участие в программе высокий.
«Ребята приехали из разных территорий: Ханты-Мансийск, Сургутский район, Нягань, Нефтеюганск, Советский, ряд других территорий. Всех приглашаем на подготовку в вуз на базе Югорского государственного университета», — отмечает Татьяна Дятлова.
Екатерина Кантерова — из Сургутского района, с мамой живет на стойбище, планирует поступить в Сургутский государственный университет на факультет преподавания хантыйского языка.
«Я хочу пересдать обществознание и поступить в университет. Хочу узнать поближе свои корни, свой язык изучить и дальше преподавать детям коренного населения. Когда я училась в деревне Лямина, у нас был педагог хантыйского языка Лаптева Галина Павловна. В день самоуправления я всегда преподавала хантыйский язык. Очень нравится, когда дети изучают его и разговаривают на своем языке, потому что сейчас дети начинают мало говорить на своем родном языке»,— подчеркивает Екатерина Кантерова.
Набор на следующий учебный год планируется весной 2026 года. Записаться можно через официальный сайт Югорского государственного университета или департамента образования и науки в разделе «Подготовка обучающихся из числа коренных малочисленных народов Севера».