В Югре Росгвардия выполнила задачи по обеспечению безопасности проведения XI Конкурса профессионального мастерства среди оленеводов
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД России обеспечили охрану общественного порядка и безопасность проведения XI Конкурса профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора Югры.
В Ханты-Мансийске на территории Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко за право быть лучшими боролись 30 спортсменов из Белоярского, Берёзовского, Сургутского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов. Для обеспечения безопасности граждан были организованы посты охраны правопорядка из числа сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, на случай осложнения обстановки в резерве находились сотрудники спецподразделений.
Нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было.
Справочно.
Соревнования связаны с традиционным бытом ханты и манси: гонки на оленьих упряжках, укладка и перевозка дров на нартах, прыжки через нарты, снаряжение и разборка упряжки, метание тынзяна на хорей.
Приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования получил Нижневартовский район.
«Лучшим оленеводом» по итогам интернет-голосования стал Фёдор Казанжи из Нижневартовского района.