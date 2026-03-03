Родители из Ханты-Мансийска научились спасать жизни на курсах первой помощи
В окружной столице стартовало обучение жителей навыкам, которые могут пригодиться в критический момент. Первое в этом году занятие по оказанию первой помощи собрало на базе Центра общественного здоровья и медицинской профилактики родителей учеников ханты-мансийских школ.
Программу выстроили так, чтобы слушатели ушли не с сухой теорией, а с реальными навыками. Родителям объяснили, когда вмешательство необходимо, как действовать по закону и не навредить, а главное — разобрали единый алгоритм на все случаи жизни. Отдельно остановились на том, как правильно вызывать скорую, чтобы счет шел не на минуты, а на секунды.
Участники узнали, что делать, если человек потерял сознание, у него остановилось дыхание или сердце, если кто-то подавился или началось сильное кровотечение. Затронули даже психологический аспект — как помочь пострадавшему при остром стрессе прямо на месте происшествия.
Но главное — теорию сразу закрепили практикой. Под присмотром опытных инструкторов родители сами попробовали запустить сердце с помощью реанимации, освоили прием Геймлиха, который помогает, когда инородное тело перекрыло дыхательные пути, и учились накладывать жгуты и давящие повязки так, чтобы остановить кровь, но не навредить.
Учили хантымансийцев инструктор Центра общественного здоровья Евгения Черенкова и волонтеры-медики из медакадемии Валерия Бражникова и Валерия Гудкова.
Евгения Черенкова осталась довольна первым опытом. По ее словам, обучение прошло успешно, слушатели проявили искренний интерес и любознательность. Она поблагодарила родителей за активность и пожелала, чтобы полученные знания никогда не пригодились им в реальной жизни.
Занятие организовали в рамках большой региональной программы по обучению югорчан первой помощи. Она работает согласно постановлению правительства округа, принятому еще в апреле прошлого года.