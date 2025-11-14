Победители гонок Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске получат по миллиону рублей
В столице Югры продолжается подготовка к проведению Ланта GV Gold Кубка МЛКБ 2025 года. Престижные соревнования пройдут в Ханты-Мансийске на базе Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко уже в третий раз. Гонки МЛКБ традиционно знаменуют старт зимнего биатлонного сезона.
Общий призовой фонд составляет 6 миллионов 870 тысяч рублей. Победители мужского и женского масс-стартов получат по миллиону рублей призовых, награда за второе место – 500 тысяч, за третье – 250 тысяч и далее по убывающей до 10-го места, обладатель которого заработает 50 тысяч рублей. Также миллион заработает лучшая эстафетная команда, которая разделит премиальные между собой.
В масс-стартах выступят по 30 биатлонистов и биатлонисток, прошедших специальный отбор. А в смешанной эстафете на старт выйдут 20 клубов – к 15 основным командам добавились ещё пять, допущенные к участию по решению Лиги. Всего в третьем Кубке МЛКБ примут участие 80 спортсменов. Это звезды российского и белорусского биатлона Эдуард Латыпов, Антон Смольский, Александр Логинов, Антон Бабиков, Карим Халили, Кирилл Бажин, Кристина Резцова, Динара Смольская, Анна Сола, Светлана Миронова, Тамара Дербушева, Виктория Сливко, Анастасия и Наталия Шевченко, Анастасия Халили и другие.
Традиционно спортсмены сами сформировали составы команд и выбрали для них названия. Так среди участников уже знакомые болельщикам квартеты «Профински», «ЛК Наседкина», «Золотые рыси» и другие.
Среди тех, кто поборется за солидные призовые, будет целая группа югорских биатлонистов. В их числе Никита Поршнев, Виктория Метеля, Алексей Вагин, Екатерина Мошкова, Алина Плицева. Одна из команд участников носит гордое название «Югра».
К сожалению, травму получил один из лидеров региональной команды Даниил Серохвостов. На сборе в Ханты-Мансийске он упал на спуске и вывихнул палец на левой руке. Сейчас Даниил восстанавливается, как сообщили в оргкомитете МЛКБ, с большой долей вероятности одна из главных звезд российского биатлона пропустит предстоящие состязания. А его место в составе команды «Профински» займет Дмитрий Евменов. Даниил рассказал, что по словам врачей на восстановление нужно минимум четыре недели:
«Гипс с руки уже сняли, хожу в лангетке. Надеюсь, восстановление будет быстрее, и я все-таки смогу выступить… Но надежд не питаю – если нужно будет пропустить первые старты Кубка России, не говоря уже о Кубке МЛКБ, и там всё пропущу. Главное — восстановить связки. На МЛКБ я теперь буду запасным, в команде меня заменит Дима Евменов – молодой, сильный парень, летом неплохо выступал. Надеюсь, у «Профински» получится защитить титул. Если что, в эстафете готов принести флаг команде – только если правой рукой», – рассказал наш биатлонист.
22 ноября в 10 часов стартует мужской масс-старт, через два часа, в 12.00, в борьбу вступят девушки. На следующий день, 23 ноября, в 12 часов состоится смешанная эстафета. Вход для болельщиков свободный.
«Главная цель МЛКБ — чтобы биатлон развивался, становился всё популярнее и интереснее, чтобы всё больше детей приходило заниматься нашим видом спорта. Именно ради этого работает наша лига: поддерживает спортсменов, ищет новые формы развития, помогает любимому виду спорта становиться сильнее, ярче и глобальнее. Мы хотим, чтобы биатлон стал видом спорта номер один — по крайней мере среди зимних», - сказал создатель и генеральный директор Международной лиги клубного биатлона Алексей Нуждов.
Напомним, в прошлом сезоне победу в мужском масс-старте одержал Карим Халили, который выиграл финиш у Даниила Серохвостова в игру «камень, ножницы, бумага». У женщин «золото» и миллион рублей завоевала Виктория Сливко.
В смешанной эстафете в том году победила команда «ЛК Наседкина», в составе которой выступали Александра Поварницын, Эдуард Латыпов, Полина Шевнина и Кристина Резцова.
Добавим, что вслед за соревнованиями на Кубок МЛКБ здесь же, в Ханты-Мансийске, друг за другом пройдут первый этап Альфа-Банк Кубка России, а затем и соревнования второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества. Таким образом, любители биатлона в Югре смогут наблюдать за состязаниями сильнейших спортсменов двух стран практически непрерывно до 7 декабря.
Ранее мы сообщали о том, что губернатор Югры Руслан Кухарук провел на этой неделе заседание оргкомитета по подготовке и проведению межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в котором в числе других экспертов в режиме ВКС принял участие президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.