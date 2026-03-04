В Югре появится канал прямой связи «Безопасная школа»
На заседании Антитеррористической комиссии Югры под председательством губернатора Руслана Кухарука обсуждали безопасность на объектах образования региона.
Для выявления и предупреждения потенциальных угроз по инициативе департамента образования и науки Югры создан канал прямой связи с профильными специалистами «Безопасная школа» по аналогии с действующим сервисом «Осторожно: буллинг!».
Канал заработает 1 апреля и позволит создать более безопасную образовательную среду для всех участников учебного процесса.
В образовательных организациях на посту охраны появятся QR-коды, по которым любой гражданин может коротко описать ситуацию, свидетелем которой он стал в школе (например, бездействие охраны), прикрепить фото и видео.
Информация попадет на специальный ящик электронной почты в отдел безопасности Департамента и науки автономного округа. С гражданином свяжутся, уточнят все нюансы. Материалы будут направлены для отработки и принятия мер реагирования в школу.
Запуск канала «Безопасная школа» позволит создать более безопасную образовательную среду для всех участников учебного процесса.
Напомним, по поручению главы региона в школах и колледжах Югры прошла «Декада безопасности»: проведено свыше 7,5 тысяч уроков по личной безопасности и разрешению конфликтов. Организовано более 4,7 тысяч встреч с родителями для укрепления взаимодействия семьи и школы. Выполнены 702 внеплановые проверки пропускного режима и работы частных охранных предприятий, по итогам которых даны рекомендации по устранению недостатков.
Безопасность детей остаётся приоритетом региональных властей — подобные мероприятия будут проводиться регулярно.