В Школах более 40 поселений Югры ввели актировки
В Югре 14 ноября отменили уроки для школьников первой смены в более чем 40 поселениях. Об этом сообщили на портале «Госуслуги». На момент объявления актировки температура опустилась до -32,6 градусов, а ветер достигал трех метров в секунду.
Ученики начальных классов из Нягани, Белоярского, Березово, Саранпауля, Ваховска, Сосновки, Сорума, Лыхмы, Унъюгана, Коммунистического, Карымкар, Талинки, Агириша, Казыма, Верхнеказымского, Теги, Нижних Нарыкар, Чемаша, Перегребного, Шеркал, Ванзетура, Ванзевата, Шайтанки, Полновата, Игрима, Светлого, Ломбовожа, Щекуря, Корлика и Комсомольского остались дома.
В Радужном, Новоаганске, Варьегане, Когалыме, Покачах, Ульт-Ягуне, Русскинской, Тром-Агане, Федоровском и Агане ученики с 1 по 8 класс также не пошли в школу.
В остальных населенных пунктах температура была выше пороговой для отмены занятий первой смены. Синоптики предупреждают, что холодная погода в Югре сохранится и в ближайшие дни. Особенно холодно будет в северо-западных районах.
Для учеников 1-4 классов занятия отменяют при температуре от -24 до -29 градусов и ниже, в зависимости от скорости ветра. Для учеников 1-9 классов — при температуре от -27 до -32 градусов и ниже. Занятия для всех классов, с 1 по 11, отменяют при температуре от -31 до -36 градусов и ниже, также учитывая скорость ветра.