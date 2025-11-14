В Школах более 40 поселений Югры ввели актировки

В столице Югры продолжается подготовка к проведению Ланта GV Gold Кубка МЛКБ 2025 года. Престижные соревнования пройдут в Ханты-Мансийске на базе Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко уже в третий раз. Гонки МЛКБ традиционно знаменуют старт зимнего биатлонного сезона.