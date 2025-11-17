Лекторы ХМАО – Югры отмечены наградами в рамках «Фестиваля 100 лучших просветителей Уральского федерального округа»
Мероприятие прошло с 14 по 17 ноября на территории курорта «Увильды». Участие в нем приняли 100 лучших лекторов Урала из всех регионов УрФО. Фестиваль направлен на поддержку просветительской деятельности, стимулирование профессионального роста участников и создание площадки для диалога с представителями власти и экспертами.
Центральным событием стал открытый диалог с полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой и Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Модератором выступил руководитель Управления по развитию УрФО Общества «Знание» Иван Попп. Спикеры ответили на вопросы аудитории. По итогам принято решение о создании сообщества просветителей Уральского федерального округа на базе национального мессенджера МАХ, а также серии совместных лекций.
«Очень важно собирать просветителей вместе, чтобы у них была возможность делиться друг с другом своим уникальным опытом, наработками и историями. Уверен, что информация, которую вы здесь получите, будет и в дальнейшем работать на укрепление суверенитета нашей Родины, увеличивая ее культурный, экономический и военный потенциал», – подчеркнул полпред.
В рамках фестиваля благодарственными письмами Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры награждены начальник службы экскурсионно-методического обслуживания Мультимедийного исторического парка «Россия - моя история. Югра» Роман Артеменко, учитель русского языка и литературы Средней общеобразовательной школы п.Сосновка Анна Иванова и другие.
Кроме того, благодарственным письмом Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей округа отмечена аналитик управления научно-исследовательских работ Сургутского государственного педагогического университета Ирина Жаркой.
Фестиваль «100 лучших просветителей УрФО» проходит с 14 по 17 ноября на курорте «Увильды» Челябинской области. Для участников фестиваля организована обширная программа. Так, лекторы приняли участие в игре-нетворкинге от продюсера комплексных образовательных программ, технолога организационных изменений, технолога «Агентства стратегических инновационных технологий» Виктора Буртного, где смогли познакомиться и обменяться полезными контактами.
Особое впечатление на лекторов произвели мастер-классы в разных направлениях. Лекторы осваивали театральные навыки, учились танцевать кадриль, петь и играть на ложках, а также изготавливали наличники и пробовали себя в фотосъемке и позирования в кадре.
Кроме того, просветители посетили остроумное сатирическое шоу «Как стать успешнее успешных» от актёра и участника КВН Кирилла Коучева, лекцию «17 традиционных ценностей – как найти путь к сердцу аудитории» от руководителя медиаресурсов «ИОТ-университет» Алены Август, а также мастер-класс «Знание для Знания: как говорить со сложными аудиториями» от социолога и доктора наук Алексея Токарева.
«Для меня любой фестиваль – это не столько лекции и программные инструменты, сколько коммуникация. Это возможность познакомиться с новыми людьми и завязать полезные связи, которые потом перерастают в совместные проекты. Конечно, на фестивале можно услышать интересных спикеров и экспертов из разных регионов. Причем иногда знакомые тебе люди открываются с новых сторон в своей работе. Ну и конечно, это само путешествие. Я побывал здесь, увидел, и понимаю, что сюда стоит приехать снова. В этом и заключается сила форума – если хочешь, всегда найдешь что-то важное, полезное и вдохновляющее, даже если какие-то моменты окажутся не по душе», – поделился участник фестиваля, заместитель Главы города Сургута Виталий Малыхин.
Также лекторы приняли участие в пленарной панели «Опережая тренды» с элементами дебатов. Перед аудиторией выступили директор Департамента по работе с регионами Российского общества «Знание» Александр Борисов, автор курса «Нейроэтикет и коммуникации будущего», генеральный директор «Глобал Кант Хаб: Аналитика и образование», координатор международной инициативы «Капсула Времени» Татиана Кант, телеведущая, журналист, интервьюер Ольга Зиналиева и другие. Участники сессии обсудили роль искусственного интеллекта и критического мышления в работе профессионалов.
Кроме того, просветители приняли участие в тематических мастер-классах по направлениям и сыграли в интеллектуальную игра по мотивам «Что? Где? Когда?» с двукратным обладателем «Хрустальной совы», генеральным директором «Медиа Пресс» Алексеем Блиновым и приняли участие в патриотической викторине «Россия в деталях» от генерального директора благотворительного фонда «Траектория будущего» Дениса Артамонова.
Организаторами фестиваля выступили Общество «Знание» совместно с курортом «Увильды» при поддержке полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги и правительства Челябинской области.