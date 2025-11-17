Школа Креативных Индустрий Окружного Дома народного творчества участник III Всероссийского съезда креативного будущего!
В Уфе, сердце Башкортостана, прошёл III Всероссийский съезд школ креативных индустрий — масштабное событие, объединившее более 200 руководителей, педагогов и экспертов из 52 регионов страны. Впервые за всю историю съезд прошёл за пределами Москвы, что символично: творческая энергия России всё активнее бьёт ключом в регионах.
Из 113 школ креативных индустрий России — лишь шесть удостоены чести быть услышанными на всероссийской сцене. И среди них — Школа креативных индустрий ОДНТ. Трёхлетний путь, наполненный смелыми идеями и яркими проектами, представила Александра Соколянская, руководитель ШКИ:
«Мы создаём образовательную среду, где творчество — не дополнение, а основа. Здесь растут специалисты, готовые к рынку, к вызовам времени. Главное — чтобы они остались здесь, в Югре, продолжая творить. Мы делаем ставку на региональный компонент: ведь духовное богатство нашего автономного округа — это не просто наследие. Это наш главный ресурс, наша сила, наша идентичность».
Татьяна Ашуркова, педагог студии «Анимация и 3D-графика» рассказала участникам съезда об уникальном проекте «Сказки-пазлы. Дорогою добра», в котором современные технологий стали мостом между поколениями.
На открытии съезда прозвучало видеоприветствие Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой:
«Уважаемые коллеги, приветствую вас на открытии третьего Всероссийского съезда школ креативных индустрий. Это значимое событие объединяет тех, чей труд, профессионализм и преданность заслуживают высокой оценки. Сегодня в 65 регионах страны успешно функционируют 113 школ креативных индустрий — они стали центрами притяжения для талантливой молодёжи. Главная тема съезда — практическая проектная деятельность, которая позволяет ученикам осваивать знания через создание реальных творческих проектов, развивать креативное мышление и навыки командной работы. Желаю вам плодотворной работы, новых идей и вдохновения».
Особое внимание уделено искусственному интеллекту в образовании: как использовать его безопасно, этично и эффективно в творческих проектах.
Организаторы мероприятия: Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Республики Башкортостан, Фонд «РОСКУЛЬТПРОЕКТ», Федерация культурных индустрий.