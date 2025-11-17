Команда из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вошла в число победителей проекта «Открываем Россию заново» в сезоне 2025
В Высшей школе экономики при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ» и Русского географического общества состоялся финал сезона 2025 проекта студенческих экспедиций «Открываем Россию заново».
В номинации «Самая креативная экспедиция» победила команда «Культурный код Югры. Разработка сувенирного мерча», которая подготовила 12 предметов сувенирной продукции для разных культурных учреждений Ханты-Мансийска. В своей работе участники использовали как традиционные узоры и промыслы, так и современный образ Югры. Некоторые музеи Ханты-Мансийска уже работают с их продукцией, а весной состоится выставка, на которой участники представят свои работы.
Всего в 2025 году было организовано 90 экспедиций, в которых приняли участие 1500 студентов из 134 университетов, а партнёрами выступили 38 организаций.
Самыми активными партнерами, ежегодно реализующими экспедиции, стали 10 университетов: Московский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Тюменский государственный университет, Московский государственный университет геодезии и картографии, Российский государственный социальный университет, ИТМО, МИИГАИК, Иркутский государственный медицинский университет.
В рамках торжественной программы форума были представлены итоги сезона 2025 года. Успехи проектных и исследовательских экспедиций, а также партнеров и соорганизаторов были отмечены благодарностями и призами.
В рабочей программе форума участники в формате стендовой выставки презентовали итоги своих экспедиций, а также состоялась пленарная дискуссия «Экспедиция как образовательный опыт и связь с регионом: личные истории», где руководители экспедиций, наставники и участники обменялись опытом организации и участия в экспедициях, работы с региональными командами, преемственности и эффективности экспедиций, а также месте экспедиций в жизненном и карьерном пути.
«Открываем Россию заново» – всероссийская межуниверситетская программа студенческих экспедиций. Студенты лучших вузов страны участвуют в социально значимых проектах, меняющих жизнь в регионах к лучшему. Организаторы: Высшая школа экономики, Президентская платформа «Россия – страна возможностей», программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие».
В рамках проекта «Открываем Россию заново» студентам предоставляется возможность проявить свои профессиональные компетенции, отправиться в экспедицию для работы над реальными проектами развития российских регионов, а региональные команды получают поддержку лучших молодых специалистов страны. Проект «Открываем Россию заново» реализуется в НИУ ВШЭ с 2017 года, за это время было проведено более 600 экспедиций, в которых приняло участие более 7500 студентов и преподавателей. В 2022 году проект вышел на межуниверситетский уровень благодаря поддержке Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».