Выпускники Югры познакомились со служебной деятельностью Росгвардии
В рамках военно-патриотических мероприятий, приуроченных ко Дню призывника, в Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре состоялся день открытых дверей для учащихся выпускных классов общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийска.
Экскурсионно-познавательная встреча началась с просмотра документального фильма о высших учебных заведениях войск национальной гвардии Российской Федерации. Ребята узнали о возможности получить образование по многим военным специальностям, таким как: кинолог, инженер, связист, юрист, разведчик, артиллерист и многим другим в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми и Саратове.
Офицеры Росгвардии разъяснили ребятам, что курсанты находятся на полном государственном обеспечении: проживают в казармах, где имеется все необходимое, получают денежное довольствие и вещевое имущество. А после окончания института выпускникам присваивается первое офицерское звание — лейтенант.
В дальнейшем, на организованных тематических площадках офицеры Росгвардии рассказали ребятам об образцах военной и специальной техники, состоящей на вооружении Росгвардии, продемонстрировали средства связи.
При осмотре военно-исторической музейной экспозиции, посвященной участию войск в Великой Отечественной войне, локальных конфликтах и специальной военной операции, старшеклассники узнали о том, как сегодня ветераны боевых действий отстаивают интересы государства и защищают мирную жизнь на освобожденных территориях, помогают местным жителям налаживать быт.
Мероприятия, приуроченные ко Дню призывника, прошли и в других подразделениях Управления Росгвардии по ХМАО — Югре.
