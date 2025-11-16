Губернатор Югры осмотрел ход работ по возведению стелы «Город трудовой доблести» в Ханты-Мансийске
Губернатор Югры Руслан Кухарук проверил ход работ по возведению 28-метровой стелы «Город трудовой доблести» в окружной столице. Видеосообщение об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.
«Дорогие друзья, рад всех приветствовать. В Ханты-Мансийске, как всегда, нет плохой погоды: недавно было минус 25, сегодня плюс 3. Но это дает возможность нашим строителям в более комфортных погодных условиях завершать работу, к которой мы приступили в этом году. Напомню, еще недавно в центральной части города на этом месте находился аварийный жилой дом, который был расселен. И по предложению жителей именно здесь устанавливается стела «Город трудовой доблести». Коллеги выполнили основные работы, подготовили площадку, высадили зеленые насаждения. Сейчас идет сам монтаж стелы. Несмотря на пасмурную погоду, всем желаю хорошего воскресенья и хорошего настроения», — сказал Руслан Кухарук.
Отметим, что стела весит около 12 тонн. Монумент — дань уважения жителям города, которые внесли вклад в Великую Победу. Ханты-Мансийский рыбокомбинат снабжал продовольствием солдат Великой Отечественной войны. Предприятие отправляло на фронт консервы, солёную, вяленую и копчёную рыбу.
Памятник планируют открыть 10 декабря в честь юбилея Югры. Мемориал облицуют благородным гранитом и современным стеклом, дополнив всё это эффектной подсветкой.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ханты-Мансийску почётное звание «Город трудовой доблести» в сентябре 2023 года. Ханты-Мансийск присоединится к 43 российским городам, уже отмеченным такими памятными стелами. Наша станет 44-й по счету.
