Технологи стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами в ХМАО по итогам первых десяти месяцев 2025 года
Эксперты Авито Работы проанализировали рыночные зарплатные предложения по ключевым офисным профессиям за период с января по октябрь 2025 года. В Ханты-Мансийском АО рейтинг самых высокооплачиваемых офисных специалистов возглавили технологи — в среднем этим специалистам предлагали 173 457 руб/мес за полный рабочий день. Они занимаются разработкой и внедрением производственных процессов, контролем качества продукции и оптимизацией технологических операций.
При расчете средних зарплатных предложений для офисных сотрудников эксперты учитывали данные о вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет. При этом на ведущих позициях одной и той же профессии предлагаемые соискателям зарплаты могут в несколько раз превышать приведенные значения. Например, фактический заработок IT-специалистов зависит от грейда (junior, middle, senior) и опыта специалиста — чем выше уровень, тем выше зарплата. Также размер зарплатных предложений может варьироваться в зависимости от сферы деятельности компании и региона. В рейтинг также не вошли специалисты, чей доход в значительной степени зависит от бонусной части — комиссий и процентов со сделок или операций (брокеры, агенты по недвижимости, менеджеры по продажам и др.).
На втором месте по уровню средних зарплатных предложений оказались инженеры — на этих позициях за период с января по октябрь 2025 года кандидатам предлагали порядка 146 618 руб/мес, однако фактический заработок может варьироваться в зависимости от специализации, опыта работы и сферы деятельности компании.
Замыкают тройку лидеров специалисты по охране труда — сотрудники, которые обеспечивают безопасность условий работы, проводят инструктажи: за период с января по октябрь 2025 года они могли рассчитывать в среднем на 89 912 руб/мес.
«Наибольший рост предлагаемых зарплат в офисном сегменте по России за десять месяцев 2025 года наблюдается у группы IT-специалистов и инженеров — зарплатные предложения для каждой из этих групп выросли в среднем на 17% за год. В IT-сфере рост связан с масштабной цифровой трансформацией и внедрением решений на основе искусственного интеллекта, из-за чего компании конкурируют за программистов и аналитиков данных. Инженеры востребованы на фоне модернизации и автоматизации производств, развития строительной инфраструктуры и перехода предприятий на «умные» технологии», — комментирует Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» Авито Работы.