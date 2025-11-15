Идея о популяризации трудовых династий, зародившаяся в Югре, реализована на уровне УрФО
В Тюмени прошел первый фестиваль трудовых династий УрФО. Идея о проведении фестиваля родилась в Югре, инициаторами была семья Рещиковых из Ханты-Мансийска, которая предложила популяризировать рабочие династии и создать отдельную экспозицию на ВДНХ. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.
«Рабочие династии, которые представлены здесь, показывают свою любовь к труду, преемственность поколений, воспитывают патриотов в духе общечеловеческих ценностей. Вообще идея такого фестиваля родилась, когда в 2024 году я посетил Ханты-Мансийск, и одна из семей геофизиков на моей встрече с избирателями вышла с такой инициативой», – рассказал полпред президента.
Напомним, что семья геофизиков из Югры вышла с инициативой популяризировать рабочие династии, а также предложила Владимиру Путину организовать музей трудовых династий на ВДНХ. Инициативу мать и сын, Наталья Петровна и Денис Георгиевич Рещиковы, представляющие трудовую династию геофизиков, озвучили во время встречи в Югре с сопредседателем штаба Владимира Путина Артёмом Жогой.
Владимир Путин дал поручение создать постоянную выставку, посвященную трудовым династиям. Выставка «Трудовые династии России» открылась на ВДНХ 30 апреля 2024 года. Первая экспозиция была посвящена династиям Югры и была призвана рассказать о преемственности поколений, служении профессии и делу.
Отметим, что совокупный трудовой стаж династии Рещиковых превышает 150 лет. На выставке были представлены династии коренных народов Севера, газовиков, геологов, педагогов и других профессиональных сообществ, внесших значительный вклад в развитие региона.