Компания из Югры создала и запатентовала программу проектирования гибридных энергокомплексов
Резидент технопарка Югры ООО «Горизонт», выпускающая модульные климатические автономные гибридные электростанции, запатентовали уникальную разработку.
Кап сообщает пресс-служба департамента промышленности Югры, новая «Программа математического моделирования процесса распределения баланса мощности автономного гибридного энергокомплекса» предназначена для точного расчета и оптимизации работы автономных энергетических систем.
Как рассказали специалисты-разработчики, программа компании «Горизонт» помогает рассчитывать оптимальную компоновку энергосистемы, формировать технико-экономические показатели с детализацией до 10 минут, оценивать капитальные затраты и сроки окупаемости проекта, а также сравнивать множество конфигураций комплекса под требования заказчика.
Разработка, отметили в Деппроме Югры, решает важную проблему электроснабжения в условиях Крайнего Севера — обеспечение надежности в труднодоступных поселениях, в том числе в национальных стойбищах.
Напомним, в апреле 2021 года по заявке директора ООО «Горизонт» Виктора Моисеева в Технопарке Югры. спроектировали и изготовили прототип первой модульной климатической автономной гибридной солнечно-генераторной электростанции.