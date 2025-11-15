Форма поиска

Для слабовидящих

Компания из Югры создала и запатентовала программу проектирования гибридных энергокомплексов

15.11.2025

Резидент технопарка Югры ООО «Горизонт», выпускающая модульные климатические автономные гибридные электростанции, запатентовали уникальную разработку.

Кап сообщает пресс-служба департамента промышленности Югры, новая «Программа математического моделирования процесса распределения баланса мощности автономного гибридного энергокомплекса» предназначена для точного расчета и оптимизации работы автономных энергетических систем.

Как рассказали специалисты-разработчики, программа компании «Горизонт» помогает рассчитывать оптимальную компоновку энергосистемы, формировать технико-экономические показатели с детализацией до 10 минут, оценивать капитальные затраты и сроки окупаемости проекта, а также сравнивать множество конфигураций комплекса под требования заказчика.

Разработка, отметили в Деппроме Югры, решает важную проблему электроснабжения в условиях Крайнего Севера — обеспечение надежности в труднодоступных поселениях, в том числе в национальных стойбищах.

Напомним, в апреле 2021 года по заявке директора ООО «Горизонт» Виктора Моисеева в Технопарке Югры. спроектировали и изготовили прототип первой модульной климатической автономной гибридной солнечно-генераторной электростанции.

 

ugra-news.ru

15.11.2025

15.11.2025