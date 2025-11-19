Более 8 тысяч мам в Югре получили пособие по беременности и родам от Отделения СФР по ХМАО-Югре с начала 2025 года
С начала 2025 года Отделение СФР по ХМАО – Югре выплатило пособие по беременности и родам более 8 тысячам трудоустроенным мамам. С начала года на эти цели было перечислено более 2 миллиардов 860 миллионов рублей. Право на получение этой меры поддержки имеют трудоспособные мамы, ушедшие в отпуск по беременности и родам, а также те, кто усыновил ребёнка в возрасте до трёх месяцев.
Основным условием для назначения пособия является официальная занятость и участие в системе обязательного социального страхования. Важно, что в 2025 году на выплату пособия по беременности и родам также могут рассчитывать и индивидуальные предприниматели, которые своевременно уплатили страховые взносы в прошлом, 2024 году.
«Листок нетрудоспособности, который оформляет лечащий врач в женской консультации, является основанием для назначения пособия по беременности. Медучреждение передаёт в региональное Отделение СФР данные в электронном виде. Отделение фонда формирует сведения для оплаты пособия и отправляет их на подтверждение работодателю. Женщине потребуется предоставить своему работодателю только заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам. Данные об оформленном электронном листке нетрудоспособности и запрос недостающих сведений, необходимых для назначения пособия, поступают работодателю в проактивном режиме. Отделение СФР по ХМАО - Югре, на основании полученных сведений от работодателя, назначает и выплачивает пособие в течение 10 дней», — пояснила управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Размер пособия зависит от среднего заработка женщины за два года, предшествующих отпуску по беременности и родам. Пособие выплачивается единовременно за весь период отпуска и составляет 100% среднего заработка. При страховом стаже менее 6 месяцев пособие выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц.
Если в эти два года женщина находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребёнком, соответствующие календарные годы по её заявлению можно заменить, если это приведёт к увеличению размера пособия.
Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться в единый контакт-центр Отделения СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, позвонив по телефону: 8 800 10 000 01 (звонок бесплатный).
