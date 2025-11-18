Музей геологии, нефти и газа вновь станет площадкой для проведения Географического диктанта
30 ноября 2025 года Музей геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске вновь присоединится к масштабной международной просветительской акции «Географический диктант», организуемой Русским географическим обществом (РГО). Мероприятие пройдет в конференц-зале музея на 1 этаже. В этом году диктант состоится уже в одиннадцатый раз. Все желающие вновь смогут проверить свои знания и открыть для себя мир географии.
Географический диктант стартовал в 2015 году с целью популяризации географических знаний, повышения интереса к науке и национальному наследию. Участие в акции бесплатное и доступно для людей всех возрастов, гражданств и места жительства.
В этом году музей подготовил для участников диктанта не только условия для комфортного прохождения интеллектуального испытания, но и насыщенную культурную программу.
- 11:00 – СТАРТ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ
В атриуме музея начнут работу тематические интерактивные площадки:
-
- «Косторезное панно "Кит"». Гости смогут внести свой вклад в создание уникального мозаичного панно в виде кита, используя старинную технику «скримшоу» – искусство резьбы по кости, возникшее на китобойных судах. После завершения длительного проекта работа будет передана в дар Музею Мирового океана в Калининграде.
- «Спилс-карта Югры». Посетителям площадки предлагается собрать на скорость магнитный пазл, представляющий собой карту региона. Участников ждет сувенирная продукция с символикой РГО.
- «Юный геолог». На этой площадке гости познакомятся с диагностическими признаками минералов на основании минералогических музейных образцов, изучат их оптические и физические свойства.
- «Умники Югры». Интеллектуальная викторина с вопросами по географии и экологии региона.
- 12:00 – НАЧАЛО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА
После культурной программы участников ждет написание самого диктанта. С приветственным словом перед собравшимися выступит кандидат исторических наук, археолог, этнограф, член совета РГО в Югре, директор НИПИ ЭтноАрхео Центр Александр Кениг.
Распорядок работы площадки 30 ноября 2025 года:
- 11:00 – Начало работы площадки, сбор гостей.
- 11:00-12:00 – Регистрация участников и выдача бланков.
- 12:00-12:15 – Приветственное слово, инструктаж по заполнению бланков.
- 12:15-13:00 – Написание диктанта.
- 13:00-13:10 – Сбор заполненных бланков.
- 13:10 – Закрытие площадки.
Для участия необходимо пройти регистрацию одним из способов:
- До 20 ноября заполнить Яндекс-форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/68fafc31e010db69ee055ff5/
- Либо до 30 ноября зарегистрироваться непосредственно на площадке музея до 11:45.
Проход на территорию музея в день мероприятия свободный для всех участников акции. Музей приглашает всех любителей географии, краеведения и просто любознательных людей 30 ноября проверить свои знания, открыть для себя новые факты и получить заряд интеллектуальной энергии!
Контактное лицо: научный сотрудник сектора НИР музея Симкин Вячеслав Евгеньевич, +7 (3467) 33-32-72 (доб. 160).
Официальный сайт диктанта: https://dictant.rgo.ru/