В Югре Росгвардия провела цикл мероприятий по противодействию коррупции
Накануне Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается ежегодно 9 декабря, военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре провели комплекс мероприятий по предупреждению и профилактике правонарушений коррупционной направленности. Профилактические встречи прошли во всех подчиненных подразделениях ведомства.
В Ханты-Мансийске в территориальном управлении специалисты ведомства встретились со старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Югры Натальей Сидоренко. Представитель надзорного ведомства напомнила о соблюдении требований законодательства при заполнении сведений о доходах и расходах, рассказала о видах нарушений антикоррупционного законодательства, которые влекут увольнение с государственной службы в связи с утратой доверия, ответила на интересующие вопросы.
Аналогичная встреча личного состава вневедомственной охраны Росгвардии состоялась с представителем прокуратуры в Нефтеюганске, а в Пыть-Яхе и Лангепасе организованы круглые столы с представителями МВД на эту же тему.
«Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности, формирование правового сознания и правовой культуры сотрудников, формирование негативного отношения ко всем видам коррупционных правонарушений», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Уральского округа войск
национальной гвардии российской Федерации