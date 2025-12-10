Губернатор Руслан Кухарук поздравил югорчан с 95-й годовщиной образования автономного округа
В своем обращении к землякам губернатор Югры дал эмоциональную и глубокую характеристику возглавляемому региону.
В год 95-летия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, год Великой Победы, год исторического наследия Руслан Николаевич дал оценку пройденному округом пути.
«Наш регион – это суровый, но в то же время гостеприимный край, где традиционные стойбища соседствуют с нефтегазовыми месторождениями и современными городами. Это земля, которая закаляет силу духа морозом и вьюгой, но одаривает богатствами недр за терпение и преданность своему делу. Это наша общая Родина – могучая и прекрасная, с ее глубокими реками и бескрайней тайгой, живописными просторами и стойкими людьми», – отметил непростой характер северной территории ее глава.
Руслан Кухарук напомнил, что история Югры складывалась из истории мужества и труда многих поколений:
«Еще отважные первопроходцы прокладывали здесь свои пути, открывая новые земли для Российского государства. В год 80-летия Великой Победы мы с благодарностью вспоминаем тех, кто ушел на фронт и ковал Победу в тылу. В Год исторического наследия славим первопроходцев и первооткрывателей Западной Сибири, – всех, кто пришел осваивать этот суровый край: добывал первую нефть, прокладывал дороги и строил города, кто своей смелостью и упорством создавал основу для нашего благополучия. Эта земля воспитала особых людей – надежных, стойких, с широкой душой и добрым сердцем. Именно вы, дорогие земляки, – главное богатство и сила Югры. Ваш труд – наша гордость. Ваша стойкость – наш самый ценный капитал. Вы создали край, где мечты становятся реальностью, где будущее рождается прямо сейчас».
Говоря о югорчанах, доказавших делом свою трудовую доблесть, Руслан Кухарук отметил преданность Родине тех, кто проявляет свои лучшие черты характера в зоне специальной военной операции, отвечает на новые вызовы в научных лабораториях, воспитывает патриотов в школах:
«Сегодня наследники Великой Победы, наши земляки, с честью продолжают дело своих дедов и прадедов в зоне специальной военной операции, защищая интересы нашей страны. А новое поколение исследователей и первооткрывателей покоряет вершины, осваивая новые горизонты Югры. Мы по праву гордимся выдающимися достижениями нашего округа, но настоящая победа – это не только тонны добытой нефти и рекордные показатели в промышленности. Это стабильность и уверенность в завтрашнем дне для каждого жителя нашего края, это крепкие семьи, передающие любовь к своей малой родине из поколения в поколение».
Всем югорчанам, землякам в день рождения Югры Руслан Кухарук пожелал крепкого здоровья, благополучия и мира:
«Пусть наш регион и впредь остается процветающим и гостеприимным домом для всех нас. С Днем рождения, Югра!»