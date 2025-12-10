В Государственной библиотеке Югры пройдет интерактивный фестиваль об истории края
Фестиваль «МестоРождения», посвященный истории Югры, пройдет 13 декабря в Государственной библиотеке автономного округа. Мероприятие начнется в 15:00 по адресу улица Мира, 2.
Участники фестиваля смогут почувствовать себя в роли археологов, проведя импровизированные раскопки, и сыграть в настольную игру, которая раскрывает неизвестные страницы прошлого родного края. Организаторы подготовили для гостей несколько интерактивных зон.
Посетители увидят видеоролики в формате виртуальной реальности, посвященные памятникам Великой Отечественной войны — танку Т-34-76 и Мемориалу Славы. Желающие смогут попробовать расшифровать телеграфную ленту с азбукой Морзе и выступить в роли детективов, раскрывающих исторические факты о христианизации народов Сибири.
На фестивале будет работать фотозона «Чумовые беседы», где можно сделать памятные снимки на фоне традиционного жилища коренных народов. Завершится мероприятие поэтическим и музыкальным блоком — Илья Верховский исполнит стихи и песни под гитару.