Окружной Дом народного творчества объявляет о начале приёма заявок на ежегодный Открытый фестиваль анимационных фильмов «Неизведанная вселенная».
К участию приглашаются:
- любительские творческие коллективы, отдельные авторы, студии учреждений культуры, учебных заведений общего, дополнительного, профессионального образования (до 13 лет, от 14 до 23 лет, от 24 лет и старше);
- профессиональные творческие коллективы, отдельные авторы, специалисты студий, имеющие профильное образование (художники-графики, художники-аниматоры, мультипликаторы, педагоги анимации – вне зависимости от возрастной категории).
Представить работы, вдохновленные богатством традиций народов мира, участники могут в одной из пяти номинаций:
- пластилиновая анимация,
- рисованная (классическая) анимация,
- смешанная техника,
- кукольная анимация,
- компьютерная анимация.
На конкурс принимаются фильмы продолжительностью от 1 до 10 минут, которые созданы не ранее января 2025 года и соответствуют теме Фестиваля.
Для участия необходимо заполнить заявку на платформе «Яндекс» по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/69116c3049af47eda7e76457.
Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры Югры, Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова», Регионального отделения общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» в Югре.
Подробную информацию можно узнать в Положении и по телефону: 8 (3467) 33-30-37 – художественно-творческий отдел.