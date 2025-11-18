Росгвардия в Югре обеспечила правопорядок на матче ВХЛ между командами из Ханты-Мансийска и Перми
Сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре обеспечили правопорядок и общественную безопасность на матчах Всероссийской хоккейной лиги сезона 2025-2026 годов между командами «Югра» из Ханты-Мансийска и «Молот» из Перми.
Игра состоялась 15 ноября 2025 года в культурно-развлекательном комплексе «Арена Югра». В охране правопорядка были задействованы бойцы ОМОН «Стерх» и сотрудники вневедомственной охраны. На случай осложнения обстановки был сформирован резерв. В целом в мероприятии приняли участие около 2 тысяч человек. Нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было. По результатам турнира «Югра» одержала победу над «Молотом» со счётом 3:0.
Следующий матч состоится 17 ноября 2025 года, где югорчане встретятся с командой «Торос» из Нефтекамска.
