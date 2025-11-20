Главная премьера сезона: спектакль «Путь домой» на сцене театра обско-угорских народов - Солнце
В честь 95-летнего юбилея Югры театр обско-угорских народов - Солнце готовит премьеру спектакля «Путь домой». Постановка режиссёра Виктора Евдокимова по повести Еремея Айпина «У гаснущего очага» обещает быть непохожей на всё, что вы видели раньше на сцене театра «Солнце».
Главный герой Роман путешествует по фрагментам воспоминаний из детства, наблюдает за картинами прошлого и размышляет о судьбе своего народа. Спектакль представляет синтез жанров, где реальность причудливо смешана с мифом, а главный герой становится проводником на этом пути.
Новая постановка театра обско-угорских народов - Солнце не дает зрителю готовых ответов, но создаёт пространство для размышлений, в котором у каждого будет свой «путь домой».
Премьерные показы спектакля состоятся 10 и 11 декабря в 19:00.
Продолжительность спектакля 1 час 30 минут
Цена билета: от 500 до 800 руб.
5 декабря в 15:00 состоится пресс-конференция с постановочной группой, посвященная премьере спектакля.
Билеты можно приобрести в кассе театра и онлайн по ссылке: https://quicktickets.ru/hanty-mansiysk-teatr-solnce. Принимаются Пушкинские карты.
Главные новости театра в официальном сообществе социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/hmaosun