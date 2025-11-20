В Новом Уренгое продолжается форум молодёжи коренных малочисленных народов Севера «Российский Север» платформы Росмолодёжь.Форумы.
Его участники — авторы проектов — поделились, как им удаётся успешно транслировать тематику северных традиций в различных регионах России. Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Модератором и выступающими площадки стали выпускники форума и победители конкурса от Росмолодёжь.Гранты прошлых лет. Среди них — ямалец из династии кочевников Артур Окотэтто. В 2024 году он открыл в Подмосковье северную деревню. В гости к оленеводам приезжают свыше двух тысяч человек ежедневно.
«Мы не только катаем гостей на оленьих упряжках, но и проводим образовательные лекции о традиционном укладе жизни ненцев. Волонтёров привлекаем из числа подмосковных школьников. Одна из них — София Юркова — сегодня тоже на форуме. Она так вдохновилась тематикой Крайнего Севера, что стала постоянным добровольцем нашего оленеводческого стойбища», — отметил Артур.
Автор проекта «Тайга вкусов» Антон Мохов поделился опытом создания первого сервиса в России по организации выездного питания северной национальной кухни. Этнический кейтеринг предлагает свои услуги в Красноярском крае с прошлого года.
«Идея проекта появилась у меня благодаря участию в форуме "Российский Север" пару лет назад. Мы предлагаем клиентам уникальный гастрономический опыт, в котором сочетаются традиционные рецепты в современном прочтении и экологически чистые ингредиенты. Сегодня в меню: эвенкийский крем-суп (силэ), ростбиф из вырезки оленя с брусничным конфи (чукен) и другие этнические блюда», — рассказал Антон.
Среди выступающих был и участник специальной военной операции Виталий Лапсуй родом из посёлка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа. Северянин вернулся из зоны боевых действий после двух ранений. Награждён медалью «За Отвагу» и медалью Суворова.
«Сейчас я работаю экскурсоводом в краеведческом музее Тазовского. Рассказываю гостям о культуре народов Севера и историю Ямала. Провожу "Уроки мужества" для школьников, стараясь передать молодому поколению силу наших традиций и любовь к Родине», — поделился Виталий.
Поддержать выступление боевого товарища пришли участники образовательной программы «Герои Ямала», ставшей региональным продолжением федерального проекта «Время героев». Проект проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Ключевая цель — содействовать ветеранам СВО в адаптации к мирной жизни и интеграции в общественно-политическую жизнь региона.
Отметим, что в этом году накануне форума участники сформировали и направили банк данных для онлайн фотовыставки о региональных «Героях Севера». Это материалы о ветеранах Великой Отечественной войны, а также лидерах, внёсших вклад в социально-экономическое развитие регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. В течение форума участники знакомились с историями таких героев на мультимедийных ресурсах форумных площадок.
Также для участников провели деловую игру «Устойчивое развитие народов Севера». Экспертами выступили представители региональных и федеральных органов власти и общественных организаций. Работая в командах, молодые люди составляли образ будущей жизни коренных народов Севера через 10-15 лет. Модератором площадки стал шеф-редактор проекта «Дети Арктики» Артур Агафонов.
«"Дети Арктики" — одна из ведущих площадок, посвящённых культуре народов Севера. За пять лет команда проекта совершила более 30 экспедиций. Мы постоянно общаемся с представителями народов Арктики и научными работниками. Актуальной, к сожалению, является языковая проблема. Но есть множество примеров, когда народ остаётся единым этносом даже с потерей языка. Это вопрос самосознания, воспитания в семье и следования традициям. Эти вещи можно и нужно сохранять независимо от владения языком. Интересно, что одним из стимулов к возрождению культуры становится туризм. Отрасль позволяет жителям отдалённых районов не только получать дополнительный заработок, но и мотивирует продолжать заниматься традиционными видами хозяйства и ремёслами», — отметил Артур.
Кроме того, на форуме прошли состязания и практические занятия по национальным видам спорта. Среди них прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей и другие. С приветствием к участникам обратился мастер спорта России по зимнему плаванию, председатель региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация зимнего плавания Ямало-Ненецкого автономного округа «МИВИТ», двукратный серебряный призёр международных соревнований «Гольфстрим», серебряный призёр международных соревнований «Хуанхэ» в Китае, двукратный победитель Чемпионата Азии по зимнему плаванию, многократный участник эстафетно-марафонских заплывов и обладатель рекордов Мира, Европы и России Святогор Борнобаев.
«Поддерживать здоровый образ жизни и заботиться о нём — это то, к чему я призываю современную молодёжь. Форум "Российский Север" дал возможность транслировать это участникам из северных регионов страны. Надеюсь на то, что в будущем кто-нибудь из них создаст проект по продвижению национальных видов спорта народов Севера. С удовольствием бы посетил такие соревнования и принял в них участие», — поделился Святогор.
Образовательная программа форума также включала лекцию эксперта ФАДН России Павла Филиппова. Докладчик рассказал о приоритетах государственной национальной политики в области устойчивого развития КМНСС и ДВ РФ и напомнил о законодательстве и основополагающих федеральных нормативных актах в области устойчивого развития коренных малочисленных народов Севра, Сибири и Дальнего Востока страны.
Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа при поддержке ФАДН России и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.