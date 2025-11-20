В Управлении Росгвардии по ХМАО — Югре состоялись мероприятия, посвященные Дню ветерана войск правопорядка
В преддверии Дня ветерана войск правопорядка начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков провел рабочую встречу с вновь назначенным председателем Регионального отделения Общероссийской Общественной организации ветеранов войск правопорядка по ХМАО – Югре Александром Карповым.
Стороны обсудили ход выполнения задач по социальной работе с ветеранами службы, вопросы организации и проведения совместных военно-патриотических мероприятий, направленных на пропаганду службы и нравственное воспитание подрастающего поколения.
В знак глубокой благодарности за преданность служебному долгу и в честь празднования Дня ветерана войск правопорядка начальник Управления Росгвардии по ХМАО — Югре полковник полиции Евгений Симаков вручил Александру Карпову поздравительный адрес.
Торжественные мероприятия, приуроченные к праздничной дате прошли и в других подразделениях ведомства.
Справочно:
Подполковник милиции в отставке Александр Анатольевич Карпов в 1997 году окончил Пермский военный институт внутренних войск МВД России.
Проходил службу в органах внутренних дел с июля 1997 года. За это время зарекомендовал себя надежным стражем правопорядка, имеет несколько наград.
С апреля 2008 по сентябрь 2010 года возглавлял отдел лицензионно-разрешительной работы по ХМАО — Югре. В 2010 году ушел на заслуженный отдых.
Награжден медалями «За верность долгу», «За боевое содружество», «За отличие в службе» 2-й и 1-й степени, неоднократно поощрялся приказами вышестоящего руководства.
Наши группы в социальных сетях:
ВКонтакте, Telegram, Одноклассники
Наш сайт территориального управления: