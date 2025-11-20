В Управлении Росгвардии по ХМАО — Югре состоялись мероприятия, посвященные Дню ветерана войск правопорядка

В честь 95-летнего юбилея Югры театр обско-угорских народов - Солнце готовит премьеру спектакля «Путь домой». Постановка режиссёра Виктора Евдокимова по повести Еремея Айпина «У гаснущего очага» обещает быть непохожей на всё, что вы видели раньше на сцене театра «Солнце».