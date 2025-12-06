История одного рода: Самбиндаловы
4 декабря в Югорском государственном университете состоялось открытие выставки из цикла «История одного рода», посвящённой семье Самбиндаловых Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Заведующая Центром народов Севера Югорского государственного университета Юлия Табалаева поприветствовала гостей выставки:
- Всем добрый день! Сегодня мы открываем нашу пятую выставку исследований цикла «История одного рода: Самбиндаловы». Первая выставка прошла в 2023 году и была посвящена хантыйскому роду Отшамовых. Мы проводим такие выставки каждые полгода. Ранее рассказывали о хантыйских семьях Непкиных, Тарлиных и Меляховых. Сегодня впервые представляем мансийскую семью - род Самбиндаловых.»
На экспозиции было представлено родословное древо мансийской семьи Самбиндаловых из с. Няксимволь, восстановленное на основе архивных источников и устных свидетельств.
Древо охватывает восемь поколений и включает 48 человек, однако реальное число потомков рода превышает сотню. В экспозицию не вошли боковые линии и все ответвления.
Родоначальником рассматриваемой линии является Самбиндалов Самсон Васильевич, родившийся, по разным источникам, в 1929 или 1931 году. Родился в семье Самбиндалова Василия и Тасмановой Анны Васильевны.
Женился на Куриковой Анне Никитичне из Юрт Сума павыл. Супруги прожили вместе 60 лет в селе Няксимволь и воспитали семерых детей.
- Фамилия Самбиндалов, как пишет Евдокия Ивановна Ромбандеева, в переводе с мансийского означает «cлепой». По одной из версий, род берёт своё начало от слепого или одноглазого старца. — отметила Юлия Табалаева.
Выставка была посвящена родственникам Светланы Кременной — студентки Югорского государственного университета, которая стала инициатором экспозиции. Девушка работала с информантами и родственниками, собрая материалы для выставки.
Светлана поделилась воспоминаниями о своих прабабушках-прадедушках:
- Помню, как мы ездили на лодке к прабабушке и прадеду. В их доме стоял старый чёрно-белый телевизор с вечной рябью, на котором постоянно крутился один и тот же мультик про маму-мартышку.
Я его не любила, но ничего другого для маленьких детей не было. Мне тогда было около пяти лет. Был выбор: либо смотреть мультик, либо выходить на улицу и идти по единственной улице посёлка.
Ещё помню, как ездили к ним по зимнику. В доме стояла печь, было тепло, и у них были маленькие котята. Мне они так нравились, что я почти два часа уговаривала прабабушку отдать мне котёнка, и она согласилась. Я увезла котёнка и оставила у бабушки.
Выставка «История одного рода: Самбиндаловы» стала значимым событием для сохранения культурного наследия мансийского народа. Она помогла не только рассказать историю одной семьи, но и показать, как важно помнить свои корни и сохранять традиции. Такое внимание к прошлому вдохновляет нас ценить свою историю и передавать её будущим поколениям.
Галина Дунаева