Тематический девичник: «Женщина в традиционной культуре: вчера и сегодня. Манси»
5 декабря в окружном музее Природы и Человека в Ханты-Мансийске прошёл необычный тематический девичник, посвящённый роли женщины в традиционной культуре манси – «Женщина в традиционной культуре: вчера и сегодня. Манси». В мероприятии приняли участие известные представительницы мансийской культуры: кандидат исторических наук и собиратель мансийского фольклора Светлана Алексеевна Попова, заместитель директора национальной газеты «Луима сэрипос» и общественный деятель Галина Рудольфовна Кондина, а также исследовательница мансийской культуры Раиса Калистратовна Бардина.
На встрече участницы обсудили передачу традиционных знаний от матери к дочери и роль женщины в семейных и общественных традициях. Сотрудник окружного музея Природы и Человека Оксана Белогай отметила: «Женщина – это хранительница живой традиции. У вас это был не музейный экспонат, а часть жизни и ценный опыт прошлого».
Светлана Алексеевна Попова поделилась воспоминаниями о детстве:
«Я в коми-зырянской семье выросла. Большую часть детства провела у бабушки, которая говорила только по-мансийски. Она меня особо ни к чему не приучала, потому что это было не в характере нашей педагогики. Нужно было просто делать то, что она делает. Она шила, и я ей помогала. Мне очень нравилось делать кисти на мансийском платке, которые она сшила. Это занятие мне нравилось. Но сидеть специально учиться у нас не было в практике – я вырезаю, ты вырезай; я шью, ты шей. И никто не заставлял».
Галина Кондина вспомнила традиционные запреты и правила:
«У нас много правил, которые касались только женщин. Например, нельзя переступать через мужские вещи, нельзя подниматься на крышу. Все эти запреты воспринимались естественно. У нас были братья, они помогали с мужскими делами, всё было чётко разделено. Сейчас, оглядываясь с научной точки зрения, я понимаю, что эти запреты появились для того, чтобы обеспечить удачу мужчинам и успех в их деятельности».
Что в старых традициях и обычаях самое ценное, что обязательно нужно сохранять и передавать? Такой вопрос прозвучал в адрес Раисы Калистратовны Бардиной. По её мнению, в культуре манси всё важно, и ничего нет случайного, поэтому необходимо сохранять культуру в целом. Но в сегодняшних реалиях, когда многие представители народа манси проживают в городе, необходимо мысленно поддерживать связь с родными местами, с семейными духами-покровителями.
– Я думаю, всегда нужно знать семейных духов-покровителей. Ну и всегда мысленно почитать. Эту традицию манси должны соблюдать, даже живя в городе, – сказала Раиса Бардина.
Встреча в музее дала возможность не только вспомнить и сохранить мудрость предков, но и переосмыслить значение женских традиций в современном обществе. Женщина в культуре манси остаётся символом преемственности и живой связи времён. Все участницы подчеркнули, что женщина в мансийской культуре – это хранительница традиций, передающая знания и опыт из поколения в поколение, и что эти знания остаются важными и актуальными в современном мире.
Людмила Теткина