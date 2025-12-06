"Легенды Ямала"
Так называется выставка, открывшаяся 5-го декабря в Ханты-Мансийске в Галерее-мастерской хантыйского художника Г.С. Райшева. Она была посвящена празднованию 95-летнего юбилея Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Впервые в Югре представили изобразительное искусство коренных народов Ямала – ханты и ненцев. В них вошли: графика Талигиной Надежды Михайловны – кандидата исторических наук, члена Союза художников России; Хартаганова Геннадия Ефремовича – скульптора, члена Союза художников России; Худи Игоря Лемовича – скульптора и художника; Лара Леонида Алексеевича – кандидата исторических наук, члена Союза художников России.
К участникам выставки из города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа по средствам конференц-связи обратилась директор Музейного комплекса им. И.С. Шемановского Самсонова Виктория Владимировна: «10 декабря два наших автономных округа отмечают 95-летие. Поэтому мы решили провести выставку «Легенды Ямала» в Югре. В ней представим 30 работ выдающихся ямальских авторов: Талигиной Надежды, Хартаганова Геннадия, Худи Игоря и Лара Леонида. В них соединяются и традиции, и современность, представлены образы коренного населения – ханты и ненцев, их жизненная сила, мощь и красота».
Куратором этой выставки в Югре стала Фёдорова Наталья Николаевна – член Союза художников России. Она обратилась к экскурсантам: «Мы присутствуем на историческом событии – впервые в Югре собрались ямальские художники. Выставка представляет историю развития искусства. Хочу поблагодарить правительство Югры и окружной Департамент культуры, что этот проект состоялся. Уникальность этих четырёх ямальских авторов в том, что они являются тем поколением людей, которые прекрасно знают традиции и культуру коренных народов Ямала – ханты и ненцев».
Владимир Енов