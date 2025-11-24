Координационный совет представительных органов власти состоится 11 декабря
Председатель Думы Югры Борис Хохряков подписал распоряжение о проведении Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и Думы Югры. Оно состоится 11 декабря в Ханты-Мансийске.
Председатели представительных органов власти, совместно с представителями Правительства округа, иными структурами, обсудят состояние и перспективы развития малого и среднего бизнеса в регионе, работу по защите предпринимателей, региональные практики по разрешению семейных споров и разногласий родителей по вопросам образования и воспитания детей, другие вопросы.
Традиционно депутатов ознакомят с основными изменениями в федеральном и окружном законодательстве в сфере местного самоуправления.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа