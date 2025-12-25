В Югре открыты все зимники и ледовые переправы
Все зимники Югры введены в эксплуатацию. На финальной комиссии по безопасности дорожного движения обсудили состояние сезонных трасс в округе. Северная погода в этом году сыграла на руку: ранние морозы помогли дорожникам быстрее оборудовать переправы и укрепить болота.
Основные направления в шести районах региона заработали ранее, остальные открывали постепенно по плану. Последним присоединился Берёзовский район.
«Уложились в сжатые сроки. Подрядчики перестроили процессы, применили технологические новшества — и это сработало, ввод шёл в хорошем темпе. На сегодня все зимники готовы и открыты. Задачу выполнили — проезд обеспечен по всей сети, югорчане могут перемещаться по зимним дорогам уже до начала новогодних каникул. Сейчас прорабатываем вопрос контроля трасс с помощью беспилотников. Тестировать систему начнем в Кондинском районе», — отметил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.
Всего в Югре обустроили более 400 километров зимников и почти 8 километров ледовых переправ.
Отметим, снежные трассы в округе планируют мониторить с помощью беспилотников. Систему контроля начнут тестировать в Кондинском районе. Кроме того, в этом сезоне усилят меры безопасности. Часть автозимников и ледовых переправ оборудуют контрольно-пропускными пунктами и системами видеонаблюдения, привлекут также охранные предприятия.
Информация: admhmao.ru , ТВ «Югра»