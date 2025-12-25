Зимняя неделя добра объединила 41 800 югорчан
К добрым делам пятнадцатой, юбилейной Недели добра, присоединились жители 22 муниципальных образований — участвовали персонально, семьями и трудовыми коллективами. Личным примером земляков вдохновляли главы районов и небольших населенных пунктов. За короткое время была проделана масштабная и значимая работа, благодаря которой каждый сможет почувствовать тепло наступающих праздников.
Порядка 24 000 человек включились в сбор сладких, вязаных и важных для повседневной жизни подарков для детей, находящихся на длительном лечении, семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, одиноких пожилых людей и военнослужащих. Удалось собрать сотни пар носков, десятки балаклав и подшлемников, часть из которых уже направлена в зону проведения СВО. Активисты проявили инициативу и, помимо теплых изделий, бережно упаковали для бойцов шоколадки, написали искренние слова поддержки. Более 1 000 человек по всему региону в акции «Поздравь Героев с Новым годом» записали видеопоздравления для тех, кто встретит праздники вне дома, защищая Родину. На мастер-классах #МЫВМЕСТЕ 3 000 человек учились плести маскировочные сети, создавать окопные свечи, тактические браслеты. Все это также будет передано военнослужащим, станет ценным вкладом в общую победу.
Чтобы поздравить детей, бабушек и дедушек, добровольцы собирались командами, наряжались в костюмы и навещали адресатов дома, в центрах социального обслуживания, медицинских учреждениях. Например, главный специалист Центра развития добровольчества АНО «Молодежный центр Югры» Екатерина Шульга, накануне своей шестой поездки в миссию Гумкорпуса, организовала «Новогодние мастерские» для ребят из Центра содействия семейному воспитанию и Ханты-Мансийского реабилитационного центра. Она вложила полученную Премию Губернатора Югры в приобретение творческих наборов, вдохновила коллег и волонтеров Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва присоединиться. На мероприятии присутствовали Дед Мороз и Снегурочка, вручившие подопечным центров коробки с конфетами, собранные во время акции «Сладкий сбор».
«Для меня было очень важным сделать что-то полезное и значимое в канун праздников — поделиться накопленным теплом, принести радость и напомнить о том, что чудеса существуют», — говорит Екатерина.
Более 8 000 югорчан позаботились в морозные дни о птицах и животных. Разместили кормушки, наполнили их семечками и зернами, собрали корм для животных, находящихся в приютах. Также помогли зооволонтерам выгулять собак, утеплить вольеры и убрать снег.
Совместно с Движением Первых реализована акция «Российский детский Дед Мороз». Малыши, школьники и студенты сделали своими руками открытки, плакаты и подарки, чтобы поздравить тех, кто работает в праздничные дни. Они навестили сотрудников магазинов и почтовых отделений, медицинских работников и полицейских, пожарных и охранников, напомнили: их труд уважают и ценят, за него благодарят от всего сердца. Здесь собралось 3 000 участников.
Сохранять и тиражировать традиционные ценности помогла акция «Семейный чек-лист». Более 1 000 югорчан мастерили и развешивали кормушки, украшали окна и дворы, устраивали совместный досуг, делились рецептами в акции «Новогодний стол».
«Было здорово участвовать в добрых делах. Я узнала, что дети тоже могут помогать. Мне понравилось делать скворечник вместе с родителями и было приятно выбирать подарки детям, бабушкам и дедушкам», – говорит Алиса Дмитриенко, ученица 2 «В» класса Няганской школы № 6 им. А. И. Гордиенко.
Участники Зимней недели добра обменивались подарками, записывали слова благодарности людям, сделавшим для них что-то значимое в уходящем году, навещали ветеранов труда, заслуженных работников и пенсионеров, устраивали представления для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, чистили снег во дворах семей военнослужащих, поздравляли соседей. Этот проект запустил импульс, который прямо сейчас продолжает свой путь, согревая все больше людей в Югре и далеко за ее пределами.
Информация: Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры