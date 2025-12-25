Зимняя неделя добра объединила 41 800 югорчан

Все зимники Югры введены в эксплуатацию. На финальной комиссии по безопасности дорожного движения обсудили состояние сезонных трасс в округе. Северная погода в этом году сыграла на руку: ранние морозы помогли дорожникам быстрее оборудовать переправы и укрепить болота.

