В Югре ОМОН Росгвардии провел патриотические занятия для воспитанников движения «Гвардейская смена»
В рамках Года защитника Отечества сотрудники ОМОН «Сокол-ЮГРА» Управления Росгвардии по ХМАО — Югре провели серию занятий для воспитанников территориального отделения общероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Гвардейская смена». Программа мероприятий получилась насыщенной и разнообразной.
В посёлке Высокий Нижневартовского района бойцы спецподразделения провели для ребят мастер-класс по управлению беспилотными летательными аппаратами. Инструкторы рассказали об их тактико-технических характеристиках, основах управления БПЛА и предоставили курсантам возможность отработать практические навыки пилотирования квадрокоптера.
В Нижневартовске на базе ОМОН «Сокол-ЮГРА» для воспитанников движения «Гвардейская смена» прошел день открытых дверей. Офицеры Росгвардии организовали для ребят познавательную экскурсию в комнату истории и боевой славы отряда, поведав историю формирования подразделения, подробно остановившись на многочисленных командировках на Северный Кавказ и участии сотрудников в специальной военной операции. Гостям показали награды и памятные экспонаты, свидетельствующие о героизме сотрудников спецподразделений Росгвардии.
Экскурсия завершилась презентацией высших учебных заведений войск национальной гвардии Российской Федерации. Участники мероприятия получили представление о возможностях получения образования по различным военным специальностям — кинолог, инженер, связист, юрист, разведчик, артиллерист и другим в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми и Саратове.
Мероприятия проходили в тёплой, дружелюбной атмосфере, помогли ребятам глубже осознать особенности службы в ОМОН Росгвардии и ощутить свою причастность к команде защитников Родины.
Наш сайт территориального управления: