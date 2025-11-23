В России утвердили повышение МРОТ до 27 093 рублей с 2026 года
Государственная Дума РФ приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает издание «Татар-Информ» со ссылкой на пресс-службу парламента.
Закон включен в бюджетный пакет и рассматривался вместе с проектом федерального бюджета на 2026–2028 годы. С 1 января 2026 года МРОТ составит 27 093 рубля в месяц, что на 20,7% больше текущего уровня в 22 440 рублей.
По оценкам законодателей, это повышение затронет около 4,5 миллионов работников и приведет к росту их зарплат.
В Югре МРОТ будет варьироваться в зависимости от района и коэффициентов. В северных районах он будет выше из-за районных коэффициентов и северных надбавок.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается федеральным законом и действует на всей территории России. Субъекты РФ не могут устанавливать МРОТ самостоятельно.