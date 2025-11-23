Руслан Кухарук рассказал о реконструкции Центра зимних видов спорта
Губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал о значимости 25-летия биатлона для региона и о обновлении инфраструктуры столицы округа и Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.
Выступая в эфире телеканала «Матч ТВ» во время прямой трансляции гонок Кубка Международной лиги клубного биатлона, глава региона подчеркнул, что 25-летие биатлона в Югре — это праздник для множества людей: тренеров, спортсменов, судей и, конечно, болельщиков. Губернатор рассказал, что многие из них обращались с просьбой обновить инфраструктуру Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.
«Это касалось и условий для наших болельщиков. Мы обновили в этом году и южную, и северную трибуны. Это касалось самой трассы, сегодня уже обновленная трасса 3 км 300 метров, так называемый малый круг. Он полностью подготовлен для того, чтобы проводить в том числе и соревнования по лыжероллерам», — рассказал губернатор.
Также были проведены работы по улучшению подтрибунного пространства, где раньше возникали проблемы с водой. Руслан Кухарук подчеркнул, что масштабные работы коснулись и подъездной территории, входной группы и всей инфраструктуры в целом.
Сейчас руководство региона работает над очередным запросом от спортсменов, болельщиков и гостей округа. Ведется восстановление гостиниц и инфраструктуры столицы Югры, чтобы в будущем проводить крупные мероприятия на высоком уровне.
«Мы в этом году заключили ряд соглашений с федеральными участниками, представителями бизнеса в рамках размещения. Со следующего года в управление возвращается «Югорская долина» - замечательный комплекс, который сегодня будет отвечать уровю 3+, 4+ звезды по размещению. Гостиница «Югра» в центре города располагается, тоже в начале следующего года откроет свои двери, это еще один проект, который мы восстановили по тем современным требованиям», — поделился губернатор.
Руслан Кухарук пригласил гостей посетить регион. И подчеркнул, что в Югре созданы лучшие условия не только для болельщиков, но и для всех гостей.
«Мы рады и приглашаем всех в гости в Югру. Это уникальный регион, который прекрасен и летом, и зимой. Созданы условия, и мы делаем всё для того, чтобы вы чувствовали себя здесь комфортно. Это и наша традиционная северная кухня. Это наша культура ханты и манси, тех народов, которые исконно проживали на нашей югорской земле. Это, конечно же, наш промышленный туризм, который дает возможность окунуться в атмосферу нефтегазопромыслов, вас могут посвятить в нефтяники, и очень многое другое», — обратился губернатор.
Перед началом сегодняшней эстафетной гонки глава региона также обошел с инспекцией все объекты биатлонного центра, которые подверглись реконструкции, начиная от входной группы, спортивных зон и заканчивая подтрибунными и офисными помещениями. Заметив малейшие недочеты, он тут же давал строгие поручения ответственным лицам все исправить и привести в надлежащий вид, что ни от спортсменов, тренеров, судей или других участников проведения спортивных мероприятий не поступало никаких нареканий.
Вместе с президентом Международной лиги клубного биатлона Руслан Кухарук заглянул в Дом болельщика, где родители могли оставить своих маленьких детей на попечение воспитателей и аниматоров, чтобы посмотреть биатлон. Как рассказали педагоги, площадку за эти дни посетило много детей, которые очень весело провели время, особый наплыв наблюдался в субботу в перерыве между мужским и женским масстартами.