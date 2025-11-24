Делегация Югры на Всероссийском культурном форуме коренных малочисленных народов Российской Федерации
В Тюмени с 20 по 22 ноября в рамках гастрольного проекта «Творчество Югры - достояние России» команда Окружного Дома народного творчества и Центра народных художественных промыслов и ремесел представила традиционную культуру обских угров.
Обмен опытом и поиск новых форм сотрудничества, мастер-классы народных умельцев, выступления творческих коллективов – все это объединил Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов нашей страны. В мероприятиях форума участие приняло более 100 специалистов культуры, искусства и представителей общественных организаций из Уральского федерального округа, Удмуртской Республики и Республики Саха.
В первый день работы форума открылась выставка «Культурное наследие коренных народов Урала», где регион презентовал проект «Достояние Югры. Традиции и современность». Гости площадки познакомились с объектами нематериального этнокультурного достояния – обрядовым комплексом северных ханты «Пупи хот» (Медвежьи игрища) и технологией изготовления и игры на музыкальном инструменте «санквылтап» у сосьвинских манси. Также делегация рассказала о проектах, которые помогают популяризировать традиционную культуру коренных народов, проживающих в Югре – это проект «Лаборатория игры и игрушки» и «Фолк-платформа АРТЕЛЬ».
Уникальный мир традиций посетителям представили мастера Алексей Рещиков, Анатолий Вадичупов, Андрей Хоров, Галина Молданов, Дарья Кунина, Сергей Хозумов, Татьян Тарасова и Яков Тарлин.
Почётными гостями мероприятий форума стали Жанна Алексеева, статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ и Тамара Пуртова, директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.
Ярким событием форума стал торжественный концерт «Голос Земли моей». С видео-приветствием к участникам форума обратилась Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации: «Культура и традиции коренных народов – великое достояние нашей страны, которое мы обязаны бережно хранить и передавать будущим поколениям. За каждым обычаем, произведением, национальным инструментом, предметом одежды и быта стоит богатая история. Желаю всем участникам плодотворной работы и впечатлений от знакомства с удивительной, самобытной культурой коренных малочисленных народов».
Праздник этнической музыки, традиций и духовного наследия, собрал исполнителей из различных регионов России и подарил зрителям уникальную возможность прикоснуться к живым корням народной культуры. Югру достойно представили Анастасия Александровна Нецветаева, Образцовый художественный коллектив фольклорный ансамбль «Тром-Ёван мокут – Тром-Аганские ребята» и «Тром—Еван Эви – Тром-Аганские девчата», руководитель Швейд Майя Александровна (Ульт-Ягунский центр досуга и творчества) и Алексей Александрович Рещиков, руководитель Окружной школы мастеров по изготовлению и игре на музыкальных инструментах обских угров (Окружной Дом народного творчества.
Из рук Тамары Пуртовой, директора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, на сцене Тюменской филармонии творческая делегация Югры получила заслуженные награды – дипломы лауреатов форума.
Итогом мероприятия стала практическая конференция, на которой обсудили методы сохранения культурных традиций и объектов нематериального этнокультурного достояния и их включение в Федеральный государственный реестр. Опыт региона по выявлению НЭД представила Светлана Нестерова, заведующий отделом национальных культур ОДНТ.
Организатором Форума выступило Министерство культуры Российской Федерации. Тюмень стала четвертым городом-проведения – в сентябре и октябре форум состоялся в Анадыри, Красноярске и Петрозаводске.