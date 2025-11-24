Пресс-конференция губернатора Югры в Сургуте: планы развития и поддержка коренных народов
21 ноября в Сургуте состоялась пресс-конференция губернатора Югры Руслана Кухарука, в ходе которой он ответил на более 30 вопросов от журналистов федеральных, региональных и муниципальных изданий, а также от блогеров. В течение четырёх часов общения обсуждались ключевые вопросы развития региона: строительство мостов, детских садов и школ, добыча нефти, формирование окружного бюджета, социальная поддержка участников СВО и многое другое.
На пресс-конференции прозвучал вопрос о реализации новой жилищной программы для коренных малочисленных народов Севера, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Губернатор отметил, что перед запуском программы была проведена серьёзная аналитическая работа. По предварительным оценкам, в округе более 3 500 потенциальных участников.
– Мы приняли два принципиальных решения. Прежде всего, это касается непосредственно самого размера стоимости жилищного сертификата – должно быть 100%. Мы понимаем, что это семьи с разным достатком и если сегодня они являются нуждающимися в улучшении жилищных условий, то это программа для них. Это, наверное, те люди, которые сегодня не могут прибегнуть к тому, чтобы взять кредит, тем более по высокой ставке.
Кроме того, Руслан Кухарук добавил, что жильё будет предоставляться исключительно в пределах муниципалитетов проживания, чтобы сохранить традиционные территории проживания коренных народов и соответствовать федеральной концепции сохранения культуры. Муниципалитеты будут ответственны за формирование очереди и взаимодействие с гражданами, финансирование будет осуществляться из окружного бюджета. Такой комплексный подход позволит сделать процесс более удобным и доступным для жителей автономного округа.
Второй важный вопрос – поддержка этнолагеря «Мань Ускве» (манс. «Маленький городок») в с. Саранпауле Берёзовского района. Этот этнолагерь – один из немногих сохранившихся детских лагерей, где дети получают навыки, связанные с культурой и промыслами коренных народов. Губернатор поделился впечатлениями от посещения лагеря и подчеркнул его значимость в воспитании молодого поколения. Он отметил необходимость расширения доступа детей со всего округа в эти лагеря и возрождения или создания новых подобных площадок.
Поддержка таких культурных и образовательных проектов осуществляется с муниципалитетами, сотрудничающими с депутатами и недропользователями, а также благодаря грантовой поддержке и бюджетным программам. В планах – устранение ограничений по количеству отдыхающих детей и создание условий для развития этнокультурных традиций.
– Мы договорились о том, что, прежде всего, необходимо расширить возможности, убрать все ограничения, чтобы дети могли со всего округа туда ездить – это первое. А второе – возродить либо создать новые такие места отдыха для наших несовершеннолетних детей с погружением в специфику нашего региона, для знакомства с культурой и историей края.
Пресс-конференция продемонстрировало открытость губернатора Югры к диалогу с обществом и СМИ, в его приоритете – социально-значимые проекты и сохранение культурного наследия региона, что является главным в развитии Югры.
Людмила Теткина