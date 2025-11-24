Журналисты приняли участие в форуме
20–21 ноября в Сургуте прошёл XIX окружной форум «Информационный мир Югры», ставший значимым событием для журналистов, блогеров, пресс-служб и медиаспециалистов региона. Среди участников были и сотрудники объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Форум проводился на площадках Сургутского государственного университета, где в течение двух насыщенных дней звучали выступления ведущих экспертов.
Михаил Хохолков, медиаюрист и эксперт по рекламе при Правительстве РФ, представил детальный анализ правовых рисков в интернет-пространстве. Он акцентировал внимание на вопросах работы с авторскими правами, безопасном использовании нейросетей, а также разграничении рекламы и информационного контента в свете требований ФАС и РКН — темы, актуальные для современной медиасферы.
Доклад доктора политических наук Алексея Токарева был посвящён гармонизации межнациональных отношений и профилактике экстремизма. Он подчеркнул необходимость выстраивания политики, уважающей культурное многообразие и направленной на укрепление национального согласия.
Профессор Мария Штейнман из Института Медиа ВШЭ рассказала о современных архетипах героев в коммуникации, раскрывая журналистам эффективные методы создания глубокого и резонансного контента через использование сюжетных моделей.
В рамках деловой программы прошли рабочие совещания главных редакторов СМИ и пресс-секретарей муниципальных органов, где обсуждались информационные приоритеты на 2026 год, вызовы и перспективы развития медиа в Югре.
Лекцию о лидерстве и принятии решений в условиях неопределённости прочитал капитан-наставник парусных судов «Крузенштерн» и «Седов» Михаил Новиков, уделив особое внимание командной работе и ответственности.
Ярким событием форума стала пресс-конференция губернатора Югры Руслана Кухарука, на которой были раскрыты ключевые темы социально-экономического развития региона, поддержки национальных программ и реализации инвестиционных проектов. Глава региона ответил на более тридцати вопросов журналистов, охватывая широкий спектр актуальных для округа проблем.
XIX окружной форум в Сургуте стал важнейшей площадкой для обмена профессиональным опытом, обсуждения стратегий развития медиа в эпоху цифровых трансформаций и укрепления сотрудничества между СМИ и властными структурами.
Организаторами форума выступили Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры при активном участии медиахолдинга «Югра».
Галина Дунаева
Фотографии с личной старицы Руслана Кухарука