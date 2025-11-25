Коллективу «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») – 7 лет
21 ноября в Доме народного творчества Ханты-Мансийска состоялся творческий вечер, посвящённый 7-летию хантыйского фольклорного коллектива «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»). Это оригинальное название было придумано участницами неслучайно. Прежде всего, оно отражает географическую точку – столицу нашего округа – город Ханты-Мансийск.
Фольклорный коллектив «Ёмвош ёх» в настоящее время состоит из 10 женщин-ханты, которые являются носителями традиционной культуры. Они хранят обычаи, транслируют обряды, владеют родными языками. Это одна большая и дружная семья, объединённая общей целью – сохранение и развитие хантыйской аутентичной культуры.
А началось всё с 7 октября с 2018 года, когда из-за любви к народной песне сплотились женщины самых разных профессий. Как рассказывает солистка коллектива Людмила Гурьева, до этого они с Фаиной Иштимировой были членами жюри творческого конкурса в Нижневартовском районе. Там они и задумались о том, а почему нет фольклорного коллектива в окружной столице, приехали и воплотили свою идею в жизнь.
Внешняя жизнь творческого коллектива «Ёмвош ёх» у всех на виду – это выступления на традиционных праздниках обских угров, участие в различных фестивалях самых разных уровней и т.д. – всё это вносит активный ритм в жизнь самих участниц. На протяжении своего существования фольклорный коллектив является постоянным участником окружных и городских мероприятий, таких, как: «День нарождения луны», «День оленевода, рыбака и охотника», «Вороний день», «День обласа, «День коренных народов мира» и многих других.
Поздравляя фольклорный коллектив, заместитель директора окружного Дома народного творчества Игорь Билаш подчеркнул, что «Ёмвош ёх» в настоящее время пользуется большой популярностью и принимает участие в окружных, российских и международных мероприятиях. Затем он вручил благодарность художественному руководителю коллектива Фаине Иштимировой и пожелал дальнейших успехов в популяризации самобытного творчества народа ханты.
В этот день в качестве поздравлений в адрес коллектива «Ёмвош ёх» было представлено много творческих номеров.
Владимир Енов