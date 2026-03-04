Окружной конкурс на лучший костюм Вороны
В преддверии весны и традиционного праздника обских угров — Вурна Хатл (Вороний день) — мы объявляем конкурс на лучший костюм Вороны.
Этот прекрасная возможность прикоснуться к богатому наследию коренных малочисленных народов Севера и воплотить в костюме образ птицы - вестницы весны, покровительницы рождения детей.
Создайте костюм Вороны, вдохновляясь орнаментами, кроем и эстетикой традиционной культуры обских угров. Запишите видеоролик с дефиле в костюме и до 15 марта заполните заявку на участие.
Лауреаты конкурса получат шанс представить свой костюм на Окружном празднике «Вороний день» в Ханты – Мансийске и завоевать признание зрителей.
Пусть ваш костюм станет гимном весне, воплощением мудрости предков и ярким свидетельством того, что традиции живы — пока мы творим, помним и вдохновляемся.
Все подробности в Положении и по телефону: 8 (3467) 32-15-62